Harry en Meghan werken mee aan “onthullend boek” over de monarchie MVO

27 april 2020

18u05 0 Royalty Nu prins Harry (35) en zijn vrouw Meghan Markle (38) geen ‘senior leden’ van het Britse koningshuis meer zijn, zouden ze graag hun ervaringen over de monarchie delen. Ingewijden vertellen aan de Daily Mail dat de hertog en hertogin van Sussex meewerken aan een nieuw onthullend boek.

Het koppel, dat momenteel met zoontje Archie in Los Angeles woont, zou al zijn geïnterviewd voor ‘Thoroughly Modern Royals: The Real World of Harry and Meghan’. Het gesprek ging volgens ingewijden onder meer over de agressieve Britse roddelpers, een belangrijke motivatie voor de twee om een stap terug te doen binnen het Britse koningshuis.

Royalty-verslaggevers Omid Scobie en Carolyn Durand, van respectievelijk Harper’s BAZAAR en Elle, zouden het boek geschreven hebben en op 11 augustus willen uitbrengen. De schrijvers hebben nog niet gereageerd op het bericht.

Niet onverwacht

Het nieuws komt niet geheel onverwacht. Royaltywatchers voorspelden vanaf het begin van de ‘Megxit’-aankondiging al dat Harry en Meghan hun fortuin in de wereld van de print zouden zoeken. Met een verhaal als dat van hen kunnen ze miljoenen verdienen. Daarnaast zou Meghan opnieuw op zoek zijn naar werk in de tv- en filmwereld. Ze werkte recent al samen met Disney voor hun nieuwste documentaire ‘Elephant’, over het leven van Afrikaanse olifanten. Meghan verzorgt daarin de voice-over.

Het ziet ernaar uit dat de Sussexen hun leven als royalty zullen ruilen voor dat van ware Hollywoodsterren. Het is dus niet opmerkelijk dat het koppel Canada heeft verlaten voor een optrekje in het zonnige L.A., de bron van alle glitter en glamour.

Harry krijgt alweer veel kritiek om zijn keuzes. “Hij heeft zijn familie verlaten wanneer ze hem het meest nodig hebben”, klinkt het in tijden van de coronacrisis. Harry’s broer, William (37), staat er zo goed als alleen voor om alle koninklijke verplichtingen te vervullen, gezien de Queen (94) en prins Charles (71) te oud zijn om hun huis nog te verlaten. “En nu gaat hij nog een boek over hen uitbrengen ook? Tja, Harry, we hadden meer van je verwacht...”

