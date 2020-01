Harry en Meghan verhuizen deeltijds naar Noord-Amerika: waar zullen ze zich settelen? Redactie

08 januari 2020

21u44 2 Royalty De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle kondigden vandaag aan dat ze in de toekomst deeltijds in Noord-Amerika zullen gaan wonen. Vermoedelijk wordt Canada de tweede thuis voor het jonge gezin.

Canada heeft altijd een bijzondere betekenis gehad voor het stel. Meghan en Harry zagen elkaar al vijf maanden in de stad Toronto, vooraleer ze hun relatie officieel bekendmaakten. De advocatenreeks Suits waarin Meghan toen acteerde, werd immers in die stad opgenomen en de Amerikaanse actrice bezat er destijds een appartement.

Het koppel vertoonde zich in 2017 in Toronto voor het eerst in het openbaar tijdens de Invictus Games, een internationaal paralympisch sportevenement voor militairen en soldaten op initiatief van Prins Harry.



Recent brachten Harry en Meghan nog zes weken door in Vancouver en op Vancouver Island aan de Canadese westkust. Samen met Meghans moeder Doria Ragland verbleef het gezin in een luxueuze villa aan het water. Lokale inwoners zagen het stel joggen en spotten hen met baby Archie en bevriende actrice Abigail Spencer tijdens een rondwandeling in natuurgebied Horth Hill Regional Park.

Gisteren bezochten Harry en Meghan Canada House in Londen, het Canadese consulaat voor het Verenigd Koninkrijk, waar ze de hoge commissaris Janice Charette bedankten voor de Canadese gastvrijheid gedurende de voorbije weken.

Waar het jonge gezin zich precies zal settelen in het uitgestrekte land is nog niet bekend, maar het zal alleszins gepaard gaan met een flink prijskaartje. De oostelijke stad Toronto is de duurste stad van Canada. Vancouver, een echte hipster-town, is de tweede duurste.