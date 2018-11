Harry en Meghan verhuizen binnenkort, maar niet naar de verwachte plek: “Ze willen niet naast Kate en William wonen” TK

24 november 2018

15u54

Bron: Daily Mail 0 Royalty Prins Harry en zijn echtgenote Meghan zullen begin 2019 verhuizen met het oog op de geboorte van hun eerste kind, dat in de lente verwacht wordt. Dat heeft het Britse paleis vandaag aangekondigd. Op zich niet onverwacht - de cottage waar de twee nu verblijven is te klein voor kinderen - maar de twee verhuizen niet zoals verwacht naar een appartement in Kensington Palace, maar een heel stuk verder weg.

"De hertog en de hertogin van Sussex, die zich voorbereiden op de komst van hun eerste kind, nemen in het begin van volgend jaar hun intrek in Frogmore House, op het kasteeldomein van Windsor", preciseerde Kensington Palace vandaag in een mededeling. Het echtpaar leeft sinds de verloving in 2017 in Nottingham Cottage, op het domein van Kensington Palace in Londen. Er werd altijd verwacht dat ze zouden verhuizen naar een ruim appartement in het paleis zelf, net zoals Harry's broer prins William, zijn echtgenote Kate en hun drie kinderen George, Charlotte en Louis. Het appartement naast dat van de toekomstige kroonprins werd om die reden grondig gerenoveerd de laatste maanden. In oktober werd het opgeleverd; prijskaartje van de werken: 1,24 miljoen euro.

Maar het wordt dus Frogmore Cottage. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is dat geen klein optrekje, maar een ruim huis dat op het domein van Windsor Castle ligt. Opvallend, want in tegenstelling tot Kensington Palace - dat in het centrum van Londen ligt - ligt Frogmore een dertigtal kilometer ten westen van de Britse hoofdstad. Het paar trekt dus een stuk verder weg van de rest van de koninklijke familie.

Frogmore Cottage overlooks the Frogmore House where Harry and Meghan had their evening reception after their #RoyalWedding in May. The grounds of Frogmore - open just 2/3 days per year - are beautiful. pic.twitter.com/29TElqaOKF Chris Ship(@ chrisshipitv) link

De reden voor de afstand tussen Harry en zijn familie wordt door het paleis in het midden gelaten, maar er wordt gefluisterd dat spanningen tussen de broers aan de basis van de keuze liggen. “Harry en Meghan willen verhuizen en hebben meer ruimte nodig”, vertelde een bron binnen het paleis aan de Daily Mail. “Ze willen niet vlak naast William en Kate wonen. De twee koppels leiden een heel ander leven. En er is geen enkele reden waarom ze niet wat verder weg kunnen trekken.”

Maar de oorzaak voor de afstand hoeft niet per se negatief te zijn. Het zou ook kunnen dat de twee gewoon verliefd zijn geworden op het domein. In Frogmore House vond immers de huwelijksreceptie van Meghan en Harry plaats, op 19 mei dit jaar. Het is er dan ook erg landelijk en rustig: het domein is maar twee à drie dagen per jaar open voor het publiek.