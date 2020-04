Harry en Meghan verbreken contact met vier Britse tabloids RL

20 april 2020

04u43

Bron: ANP 0 Royalty De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben laten weten geen contact meer te willen met vier Britse tabloids, te weten The Sun, Daily Mail, Daily Express en Daily Mirror. Het paar zegt niet meer verbonden te willen zijn met deze media.

De hertog en hertogin van Sussex, die een stap terug hebben gedaan binnen het koningshuis, hebben hun nieuwe "werkwijze" via een brief aan de betreffende media kenbaar gemaakt. Deze boodschap werd ook door verschillende andere Britse media gedeeld, zoals The Guardian, The Financial Times en ITV News.

"Dit beleid heeft niets te maken met het vermijden van kritiek. Het gaat ons niet om om een publieke conversatie de kop in te drukken of om te censureren. De media hebben het recht om verslag te doen en mogen een mening hebben over de hertog en hertogin van Sussex, of dat nou goed of slecht is. Maar die mening mag niet gebaseerd zijn op een leugen," aldus een woordvoerder van Harry en Meghan.

De Sussexes lieten weten "dat zij zich niet langer laten lenen voor clickbaits", om op die manier maar meer mensen naar een bepaalde site te lokken.

Door het nieuwe beleid van Harry en Meghan krijgen de vier verbannen media niet langer updates en foto's toegestuurd vanuit hun persafdeling en kunnen zij geweigerd worden bij bepaalde persbijeenkomsten van het paar.

