Harry en Meghan teruggefloten van hun goudmijn: “Niemand wil de Sussex-naam zien op een pakje boter” MVO

14 januari 2020

16u49

Bron: Daily Mail 1 Royalty Financieel onafhankelijk worden, dat valt best wel mee als je je wereldberoemde naam aan zowat elk product kan koppelen. Dat hadden ook prins Harry en zijn Meghan meteen door. Een half jaar geleden al vroegen de hertog en hertogin van Sussex meer dan 100 patenten aan, voor andere andere kleding, schrijfwaren en zelfs een eigen krant. Het Britse koningshuis ruikt onheil, en fluit het koppel meteen terug: “Niemand wil jullie naam zien op een pakje boter!”

Harry en Meghan zullen zich aan strenge regels moeten houden als ze van plan zijn om munt te slaan uit hun koninklijke titels. In tegenstelling tot wat ze aanvankelijk gehoopt hadden, kunnen ze hun naam niet zomaar op eender wat plakken. Dat zou het imago van het koningshuis namelijk kunnen schaden. Een lichte tegenvaller voor het paar, gezien ze een geschatte 500 miljoen per jaar zouden kunnen verdienen aan zulke praktijken. Maar zo lang ze zich verbinden met het merk ‘House Of Sussex’, moeten ze nog steeds een beetje in het gareel lopen bij de Queen.

Dat betekent onder andere dat Kensington Palace hen zal opleggen welke producten ze wel en niet onder de Sussex-naam aan de man mogen brengen. Een magazine of krant zal waarschijnlijk geen probleem zijn, en ook hier en daar een pen met het gezicht van Meghan kan geen kwaad. Maar er zijn grenzen, zo leggen royalty-experts uit: “Er zijn heel strikte richtlijnen voor branding, wat het koningshuis betreft. Merknamen die gerelateerd zijn aan koninklijke titels moeten met de nodige waardigheid behandeld worden. Zeg nu zelf, niemand wil de Sussex-naam zien staan op een pakje boter. Als Harry en Meghan kleding of posters willen uitbrengen, of andere gelijkaardige producten, zullen ze daar eerst goedkeuring voor moeten vragen.” De twee zijn volgens insiders alvast op de vingers getikt door de koninklijke familie, en weggestuurd met een waarschuwing.

Hypocriet

Dat Harry en Meghan überhaupt nog geld willen verdienen aan hun koninklijke positie, vinden vele Britten hypocriet. “Wegvluchten van de faam, maar diezelfde faam wel gebruiken om nog rijker te worden? Fijn is dat...”

Erg veel andere opties hebben ze echter niet. Hun koninklijke status volledig laten vallen is namelijk ook geen optie, zo verklaart de Britse royalty-expert Dickie Arbiter. “Prins Harry kan zijn titels niet vollédig laten vallen, omdat hij zich nu eenmaal niet volledig kan loskoppelen van zijn familie. Hij is wie hij is. Hij kan niet opeens ‘meneer Harry Wales’ worden. Hij blijft de kleinzoon van de koningin én de zoon van de toekomstige koning. Hij kan dat erfgoed niet uit zijn leven wissen, zo werkt het nu eenmaal niet.”