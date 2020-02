Harry en Meghan terug in Verenigd Koninkrijk om verplichtingen af te werken LOV

26 februari 2020

08u30

Bron: ANP 0 Royalty Prins Harry (35) is teruggekeerd naar het Verenigd Koninkrijk. Hij is dinsdag gespot in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Woensdag neemt hij daar deel aan een bijeenkomst van het toeristische initiatief Travalyst, dat hij in september in Amsterdam presenteerde.

Travalyst is een initiatief van een aantal grote reisorganisaties dat de negatieve impact van toerisme op onder meer het milieu moet beperken. Met het oog op die missie koos Harry ervoor de trein te nemen naar het treinstation Edinburgh Waverley. Op foto’s is te zien dat hij gekleed ging in een spijkerbroek en op zijn hoofd een pet droeg. Hij droeg zijn eigen rugzak en een kledinghoes met daarin zijn nette pak.

Voor prins Harry is de bijeenkomst in Edinburgh zijn eerste grote openbare optreden sinds hij met Meghan aankondigde een stap terug te doen binnen het Britse koningshuis en grotendeels in Canada te gaan wonen.

Afspraken

Harry en Meghan hebben deze week meer afspraken. Vrijdag heeft Harry een ontmoeting met Jon Bon Jovi, die zijn nummer ‘Unbroken’ opnieuw zal opnemen met het Invictus Games-koor, ten bate van Harry’s Invictus Games Foundation. Alle opbrengsten van het liedje gaan naar de organisatie voor veteranen met blijvend letsel. Harry zal bij de opnames aanwezig zijn.

Harry en Meghan zijn tot en met 9 maart in het Verenigd Koninkrijk voor verschillende evenementen. Daarna reist het koppel terug naar Canada, waar de twee samen met zoontje Archie een groot deel van de tijd verblijven. Volgens bronnen van Us Weekly zou het echtpaar komend voorjaar wel van de partij op het huwelijk van prinses Beatrice en Edoardo Mapelli Mozzi.

Beatrice en Edoardo geven elkaar het jawoord op 29 mei in de koninklijke kapel van St. James’s Palace in Londen. Na de huwelijksvoltrekking volgt een korte rijtoer naar Buckingham Palace, waar haar oma koningin Elizabeth in de tuin een receptie aanbiedt.