Harry en Meghan teleurgesteld in harde Megxit-voorwaarden: “Al hun plannen vallen in het water” MVO

21 februari 2020

09u48

Bron: Mirror 2 Royalty Meghan en Harry zijn teleurgesteld in de harde termen die de Britse Queen heeft opgelegd voor de Megxit. Ze zullen veel meer moeten opgeven dan ze aanvankelijk hadden gedacht. “Het deed Harry pijn om zijn titel af te staan, en nu hebben ze zelfs geen handelsmerk meer...”

De hertog en hertogin van Sussex hadden de wraak van het koningshuis veel minder extreem ingeschat dan ze uiteindelijk bleek. Deze week nog raakte bekend dat de twee het merk ‘Sussex Royal’ niet meer mogen gebruiken. Een grote ramp voor het paar. Ze lieten namelijk niet alleen een website bouwen, maar vroegen ook honderden patenten aan onder die naam. Ze waren van plan om onder andere schrijfwaren en kleding te verkopen. Maar het belangrijkste was dat Sussex Royal hun visitekaartje moest worden, een handelsmerk. Dat valt nu dus in het water.

Geen titels

“Als het aan Harry had gelegen, had hij ook liever zijn ‘His Royal Highness’-titel behouden. Het deed hem pijn om die op te geven”, zegt Ken Wharfe, voormalig koninklijke lijfwacht. Hij gelooft namelijk in de verste verte niet dat het koppel blij is met hun huidige toestand. Vanaf 1 april zijn Harry en Meghan officieel geen ‘koninklijke hoogheden’ meer. Op 31 maart doen ze afstand van hun titels. “Het vermindert zijn status toch heel wat... Maar de troostprijs zou zijn dat ze de naam Sussex Royal toch nog konden gebruiken, zodat ze áltijd geassocieerd zouden blijven met hun koninklijke afkomst. Dat hebben ze hen nu ook afgepakt.”

Geen merk

Queen Elizabeth vond het namelijk niet logisch dat ze de term ‘royal’ nog zouden gebruiken nadat ze uit de monarchie zijn gestapt. ‘Sussex’ mogen ze houden, gezien ze nog altijd hertog en hertogin blijven. Maar dat rolt toch niet even indrukwekkend van de tong. Het koppel ziet zich dus genoodzaakt om een nieuwe merknaam te bedenken. “Zonder die naam zullen ze het veel moeilijker hebben om goede doelen op te starten en nieuw werk binnen te halen. Iets waar ze de laatste maanden enorm mee bezig waren.”

Nooit terugkeren

“Het lijk mij ook dat ze liever hun kantoor in Buckingham Palace hadden behouden”, gaat Wharfe verder. “Maar ook dat was geen optie. Al hun personeel moest de laan uit en zelf hebben ze nu geen uitvoerende kracht meer in het paleis. Dat betekent trouwens ook dat het uitermate ingewikkeld wordt als ze ooit nog op hun beslissing terug willen komen. Het is nu bijna onmogelijk voor hen om terug te keren naar hun plekje in de koninklijke familie.”

Willen of niet, de maatregelen komen er. Ze worden allemaal doorgevoerd op 31 maart. Op dat moment zullen Harry en Meghan zich gewoon in Canada bevinden, waar ze momenteel een onderkomen hebben op Vancouver Island. Volgens insiders denkt het koppel erover na om te verhuizen naar LA, waar de moeder van Meghan nog steeds woont. Experts verwachten dat de twee zullen terugvallen op een leven zoals dat van Hollywoodsterren, doordrenkt van glitter en glamour, luxueuze feestjes en evenementen. Die levensstijl steekt zo hard af tegen die van het conservatieve Britse koningshuis, dat de strenge termen voor de Megxit niet compleet uit de lucht komen vallen. Je kan een celeb zijn of een royal, maar niét allebei tegelijk.

