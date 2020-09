Harry en Meghan tekenen voor eigen ‘smaakvolle’ realityshow: “Hoe hypocriet” MVO

28 september 2020

07u35

Bron: The Sun 0 Royalty ‘Keeping up with the Sussexes’? Net nu de Kardashians ermee ophouden kondigen prins Harry (36) en Meghan Markle (38) hun eigen realityshow aan. Drie maanden lang zullen ze constant achtervolgd worden door camera’s. “Nogal hypocriet, na hun gevecht voor privacy.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Aanvankelijk werd er gedacht dat hun deal met Netflix - eentje met een prijskaartje van 150 miljoen - enkel betekende dat de Sussexen achter de schermen zouden werken. Niets blijkt minder waar, want Harry en Meghan hebben getekend voor hun eigen realityprogramma. Vele Britse media noemen de zet “hypocriet”, gezien het koppel nog altijd beweert dat een gebrek aan privacy een grote motivator achter hun vertrek uit de monarchie was.

“Waarom zouden ze hun privéleven nu dan te grabbel gooien?”, klinkt het bij Ingrid Seward, hoofdredactrice van het Britse blad ‘Majesty Magazine’. “Ze maakten de Britse media zwart en deden alsof ze van ons moesten wegvluchten. Nu beginnen ze een realityshow. Dit is exact waarvan ze zeiden dat ze het niét gingen doen. Wat een hypocrieten.”

De échte Meghan

Volgens een vriend van het koppel hebben ze er echter een goede reden voor. “Ze willen dat kijkers de échte Meghan zien”, klinkt het in The Sun. “Tot nu toe krijgt ze namelijk heel wat kritiek te verwerken. Het zal niet zijn zoals bij de Kardashians, maar net heel smaakvol. Men krijgt een glimp van hun leven te zien.” Het is echter nog niet bekend of de cameraploeg ook bij de royals thuis mag filmen. De twee hebben nu een luxueuze monstervilla in LA, waar ze samenwonen met hun zoontje, Archie (1). “Ze doen dit op hun eigen voorwaarden. Uiteindelijk willen ze gewoon dat hun stem gehoord wordt.”

Goed voor Netflix

Volgens een andere insider gaat het echter om de onderliggende intenties van Netflix. “Harry en Meghan hadden hun zinnen uiteraard gezet op allerlei programma’s over hun goede doelen en projecten, waarbij ze vooral achter de schermen aan het werk zouden zijn. Maar Netflix wil natuurlijk waar voor hun geld, en dat betekent: shows waar mensen écht naar willen kijken. Dan kom je al snel bij een realityprogramma terecht.”

PR-experten waarschuwen het koppel echter voor een neerwaartse spiraal: “Hoe meer ze over zichzelf en hun privéleven praten, hoe meer mensen dat van hen gaan verwachten. En daarna willen de kijkers niets anders meer. Als ze zo’n programma maken zal het bovendien authentiek moeten zijn, want kijkers ruiken iets dat nep is vanop kilometers afstand. Op die manier kunnen ze hun reputatie meer kwaad dan goed doen. Voor de rest van de koninklijke familie wordt dit in ieder geval een zware klap, want zoiets hebben ze nog nooit meegemaakt.”

LEES OOK

Drijft Netflix-deal van 150 miljoen Harry en William nog verder uit elkaar? “Ze plannen documentaire rond prinses Diana”

Netflix-baas heeft het volste vertrouwen in Harry en Meghan: “Ze zijn bij meerdere zenders gaan aankloppen, maar wij boden de beste deal”