Harry en Meghan scheuren zich steeds verder af: koppel stapt uit Royal Foundation TK

21 juni 2019

10u00

Bron: ANP 0 Royalty De scheiding tussen de prinsen William en Harry is nog wat groter geworden. Na de splitsing van hun hofhouding en Instagram-accounts is nu de Royal Foundation aan de beurt. Harry en zijn vrouw hertogin Meghan stappen uit de koninklijke liefdadigheidsorganisatie en brengen hun filantropische activiteiten onder in een eigen stichting.

De geruchten deden al enkele weken de ronde, maar de Foundation heeft het nieuws gisteren ook bevestigd. Ingewijden zeggen in de Britse media dat Harry en Meghan "meer flexibiliteit" willen en dat ze daarom liefst vanuit hun eigen organisatie willen werken.

William en Harry richtten de Royal Foundation op in 2009 en bundelden zo hun liefdadigheidswerk. Catherine voegde zich in 2011, na haar huwelijk met William, bij de broers. Meghan trad officieel vorig jaar in mei toe, nadat ze met Harry trouwde. Onder de vlag van de Royal Foundation ontstonden succesvolle initiatieven als The Invictus Games en Heads Together. William en Kate zullen de werkzaamheden van de Royal Foundation nu met hun tweetjes voortzetten. Ze zullen ook nieuwe initiatieven ontwikkelen op het gebied van milieu en het steunen van kinderen met problemen.

Haar in de boter?

Het nieuws van de splitsing doet de geruchten over de moeilijke relatie tussen Harry en William nog wat meer oplaaien. Sinds zijn huwelijk met Meghan lijkt er immers een dik haar in de boter te zitten tussen de twee broers. De reden van de ruzie is onduidelijk, maar er wordt gefluisterd dat William zijn broer voor zijn huwelijk waarschuwde om niet te hard van stapel te lopen met de Amerikaanse actrice. “Tijdens het begin van die relatie, voor er sprake was van een verloving, had William een gesprek met Harry”, meent royaltywatcher Katie Nicholl. “Hij wilde zeker zijn dat zijn jongere broer wist waar hij in terecht kwam. William uitte dan ook zijn bezorgdheid dat het misschien allemaal wat te snel ging. Men vertelde me dat toen Harry Meghan voor de eerste keer mee naar het paleis nam, hij erg graag de goedkeuring van Kate wilde. Hij hoopte dat Meghan en Kate goede vriendinnen zouden worden en zelfs bondgenoten. Maar ik denk niet dat hij ooit verwacht had dat hij misschien niet onvoorwaardelijke goedkeuring zou krijgen van zijn broer. Ik denk dat Harry het gevoel had dat hij geen steun kreeg van die ene persoon van wie hij het echt wilde.”

Sindsdien schieten de koppels niet meer zo goed met elkaar op, wat waarschijnlijk ook de reden is dat Harry en Meghan zich steeds verder afscheuren van de rest van de koninklijke familie. Zo gingen ze tegen alle verwachtingen in niet in het appartement naast William en Kate wonen in Kensington Palace, maar trokken ze een eindje buiten Londen naar Frogmore Cottage. Ook splitsten ze hun huishouding op, iets waarvoor de Queen hoogstpersoonlijk haar toestemming moest geven. Vervolgens startten de prins en de hertogin ook hun eigen Instagram-account ‘sussexroyal’ op, terwijl alle leden van de koninklijke familie normaal gezien onder ‘kensingtonroyal’ of ‘theroyalfamily’ vallen. En nu ook hun liefdadigheidswerk volledig opgesplitst wordt, is het nog maar de vraag hoe breed de kloof tussen de prinsen nog zal worden.