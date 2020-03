Harry en Meghan plaatsen afscheidspost op koninklijke Instagramaccount SDE

30 maart 2020

20u44

Bron: Belga 0 Royalty Twee dagen voor ze officieel afstand doen van hun koninklijke titels en verplichtingen, hebben prins Harry (35) en zijn vrouw Meghan (38) al hun laatste post op hun Instagramaccount Sussex Royal geplaatst.

"Hoewel jullie ons hier niet meer zullen zien, gaat het werk voort", schrijven ze aan hun 11,3 miljoen Instagramvolgers. "Dank je aan deze gemeenschap, voor de steun, de inspiratie en de gedeelde toewijding aan het goede in de wereld. We kijken ernaar uit om vlug weer met jullie contact op te nemen. Zorg tot dan alstublieft goed voor jezelf, en voor anderen", schrijven ze.

Het echtpaar kondigde in januari aan dat ze een stap terug wilden zetten binnen het Britse koningshuis. Die 'megxit' is vanaf woensdag een feit, en vanaf dan zijn ze in principe financieel onafhankelijk. Harry en Meghan zijn verhuisd naar de Amerikaanse staat Californië, en zullen bijvoorbeeld zelf instaan voor de kosten van hun beveiliging.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.