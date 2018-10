Harry en Meghan op blote voeten in gesprek met lokale surfers op Bondi Beach in Sydney LVA

19 oktober 2018

04u33

Bron: Belga 0 Royalty Prins Harry en Meghan Markle hebben vrijdag op Bondi Beach in Sydney een ontmoeting gehad met enkele lokale surfers die gekleed gingen in hun meest kleurrijke outfit. Ze stapten blootsvoets het strand op en gingen samen met de surfers in een cirkel zitten om er te praten over geestelijke gezondheid en welzijn.

Terwijl surfers achter hen in de zee op golven wachtten, nam het koninklijke paar deel aan de ‘Fluro Friday’-sessie van de lokale groep One Wave. De deelnemers, gekleed in felle kleren, delen tijdens die sessies ervaringen over geestelijke gezondheidsproblemen, een onderwerp dat prins Harry nauw aan het hart ligt.

Ondanks de mist die ‘s ochtends over het strand in het oosten van Sydney hing, daagde er een grote menigte op om de royals te verwelkomen. Schoolkinderen sloegen de vroegste lesuren over om een glimp van de hertog en hertogin van Sussex op te vangen.

De prins en prinses droegen kleurrijke bloemenslingers en zaten op strandhanddoeken met One Wave voor een lange conversatie, onderdeel van de wekelijkse ‘anti-bad vibes circle’ of ‘cirkel tegen slechte gevoelens’. Af en toe omhelsden de deelnemers elkaar.

De liefdadigheidsorganisatie, die mensen aanspoort om “in de oceaan te gaan, alles eruit te surfen en te praten” over depressie en angst, gaf het koppel een gehandtekend surfboard. Er waren geruchten dat prins Harry ook zelf even in het water zou gaan, maar hij verkoos uiteindelijk toch op het droge te blijven.

Prins Harry en Meghan Markle zijn op een zestiendaags staatsbezoek aan Australië, Nieuw-Zeeland, Fiji en het koninkrijk Tonga. Alvast in Australië, dat officieel nog steeds de Britse Queen als staatshoofd heeft, kan dat rekenen op veel belangstelling.