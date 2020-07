Harry en Meghan ontkennen gesjoemel met liefdadigheidsgeld BDB

21 juli 2020

17u11

Bron: ANP 0 Royalty Prins Harry (35) en zijn vrouw Meghan Markle (38) hebben het geld van hun voormalige liefdadigheidsorganisatie Sussex Royal niet in eigen zak gestoken. Dat laat een woordvoerder van het paar weten. Het statement komt er nadat de Britse actiegroep Republic suggereerde dat er gesjoemeld was.

De actiegroep, die zich openlijk uitspreekt tegen de monarchie, stapte naar de Britse waakhond U.K. Charity Commission omdat de Sussexes het geld van hun liefdadigheidsinstelling hebben gestort op de rekening van Harry's organisatie Travalyst. Die staat volgens Republic niet officieel geregistreerd als goed doel, zo is te lezen in Newsweek.

Een woordvoerder van Harry en Meghan ontkent dat het geld aan de organisatie voor iets anders is of wordt gebruikt. "Subsidies aan de non-profitorganisatie Travalyst zijn bedoeld voor de voortdurende ontwikkeling van projecten die gemeenschappen, dieren in het wild en het milieu zullen ondersteunen door middel van duurzaam reizen en toerisme. Alle subsidies zijn onpartijdig en objectief verleend, volledig in overeenstemming met de bestuursvereisten, en zijn transparant gerapporteerd in volledige overeenstemming met de voorschriften.”

Sussex Royal werd opgericht nadat Harry en zijn broer prins William hun gezamenlijke Royal Foundation besloten op te splitsen. Harry en Meghan moesten afstand nemen van de merknaam Sussex Royal nadat zij hadden aangekondigd een stap terug te doen binnen het Britse koningshuis. Inmiddels heeft het koppel al de vervangende stichting Archewell opgericht.

