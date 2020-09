Harry en Meghan ontkennen dat ze realityshow maken voor Netflix MVO/BDB

28 september 2020

17u04

Bron: The Sun/Daily Mail 14 Royalty Britse media wisten het maandagochtend zeker: prins Harry (36) en z’n echtgenote Meghan Markle (39) zouden hun eigen realityshow krijgen op Netflix. Die geruchten blijken nu niet te kloppen. “Ze zullen niet in zo’n programma te zien zijn”, laat een woordvoerder van het echtpaar weten aan Daily Mail.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Harry en Meghan tekenden onlangs een deal met Netflix - met een prijskaartje van 150 miljoen euro - om verschillende tv-programma’s, films en kinderseries voor de streamingzender te maken. In de tabloid The Sun was maandagochtend een interview te lezen met verschillende bronnen die bevestigden dat één van de projecten een realityshow zou zijn. Het koppel zou zich daarvoor drie maanden door camera’s laten volgen. “Ze willen kijkers een blik in hun leven gunnen en het vrijwilligerswerk tonen waarvoor ze zich inzetten. En dat allemaal op een smaakvolle manier. Meghan wil zo ook tonen hoe ze echt is. Ze doen dit op hun eigen voorwaarden. Uiteindelijk willen ze gewoon dat hun stem gehoord wordt”, klonk het.

“Verschrikkelijk hypocriet”, kopten Britse media omdat de twee verschillende rechtszaken tegen tabloids aangespannen hebben wegens een schending van hun privacy. “Waarom zouden ze hun privéleven nu dan te grabbel gooien?”, schreef onder andere Ingrid Seward, hoofdredactrice van het Britse blad ‘Majesty Magazine’. “Ze maakten de Britse media zwart en deden alsof ze van ons moesten wegvluchten. Nu beginnen ze een realityshow. Dit is exact wat ze zeiden dat ze niét gingen doen. Wat een hypocrieten.”

Waar voor hun geld

Volgens een andere insider kwam de druk om zo’n show te maken van Netflix. “Harry en Meghan hadden hun zinnen uiteraard gezet op allerlei programma’s over hun goede doelen en projecten, waarbij ze vooral achter de schermen aan het werk zouden zijn. Maar Netflix wil natuurlijk waar voor hun geld, en dat betekent: shows waar mensen écht naar willen kijken. Dan kom je al snel bij een realityprogramma terecht.”

De streamingdienst wou die geruchten echter niet bevestigen. “De hertog en hertogin van Sussex zijn bezig met het ontwikkelen van een natuurdocumentaireserie en een animatieserie over inspirerende vrouwen”, liet een woordvoerder weten. “Maar we maken over de programmering op dit moment niets bekend.” Enkele uren zette een woordvoerder van Harry en Meghan de puntjes op de i. “Er komt geen realityshow”, klonk het klaar en duidelijk.

LEES OOK

Drijft Netflix-deal van 150 miljoen Harry en William nog verder uit elkaar? “Ze plannen documentaire rond prinses Diana”

Netflix-baas heeft het volste vertrouwen in Harry en Meghan: “Ze zijn bij meerdere zenders gaan aankloppen, maar wij boden de beste deal”