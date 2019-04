Harry en Meghan officieel verhuisd naar Frogmore Cottage, weg van William en Kate TK

05 april 2019

09u59

05 april 2019
Royalty De Britse prins Harry en Meghan kunnen hun verhuisdozen gaan uitpakken. Volgens Britse media zijn de twee officieel vertrokken uit Kensington Palace.

Harry en Meghan wonen nu in Frogmore Cottage in Windsor, niet ver van Windsor Castle. Dat is net op tijd voor de hertog en hertogin van Sussex hun eerste kindje verwelkomen. Het paar wilde gesetteld zijn voordat de baby zou komen en Meghan is ergens eind deze maand uitgerekend.

Frogmore Cottage ligt op het domein van Windsor Castle en dus niet op dat van Kensington Palace in hartje Londen, waar Harry’s broer William met zijn gezin woont. Frogmore ligt een dertigtal kilometer ten westen van de Britse hoofdstad. Het paar trekt dus een stuk verder weg van de rest van de koninklijke familie. De verhuis gebeurde naar verluidt met het oog op hun eerste baby. Meghan en Harry zouden hun eerste zoon of dochter liever in een landelijke omgeving zien opgroeien. Het historische huis waar ze nu intrekken werd in de 18e eeuw gebouwd voor koningin Charlotte, de vrouw van koning George III. Frogmore Cottage was overigens ook de plek waar hun huwelijksreceptie plaatsvond.

Er werd altijd verwacht dat Meghan en Harry na Nottingham Cottage, waar ze tot nu toe woonden, zouden verhuizen naar een ruim appartement in Kensington Palace zelf, net zoals William en Kate. Maar dat is niet het geval, ook al werd het appartement naast dat van de toekomstige kroonprins om die reden grondig gerenoveerd de laatste maanden. In oktober werd het opgeleverd; prijskaartje van de werken: 1,24 miljoen euro. De verhuis zou ook iets te maken kunnen hebben met de geruchten dat Meghan en Kate niet door één deur kunnen, maar dat ontkent het Britse paleis met klem.