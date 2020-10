Harry en Meghan lanceren campagne tegen racisme: “We wisten niet dat de problemen zo groot waren” BDB

01 oktober 2020

15u40

Bron: ANP 0 Royalty Prins Harry (36) en Meghan Markle (39) hebben donderdag een campagne gelanceerd waarin ze oproepen tot een betere bewustwording van racisme in het Verenigd Koninkrijk. “Mijn relatie met Meghan, en de grove reacties die ze soms kreeg, hebben mijn ogen geopend”, vertelt de hertog van Sussex in de Britse krant The Evening Standard.

Donderdag start in het Verenigd Koninkrijk ‘Black History Month’, een perfect moment dus om aandacht te besteden aan het thema racisme. Volgens Harry kan de UK een beter land worden als witte mensen meer begrijpen van het leven van “mensen met een andere huidskleur”.

Etalagepop

“Ik was me niet bewust van de vele problemen in het Verenigd Koninkrijk en in de rest van de wereld”, vertelt de hertog van Sussex aan de krant. “Ik dacht van wel, maar dat was niet zo. Mijn relatie met Meghan, en de grove reacties die ze soms kreeg, hebben m’n ogen geopend.” Als voorbeeld noemt hij een witte etalagepop. "Dat toont aan dat de wereld gedomineerd is door witte mensen. We gaan niet plots denken: ‘hé, het is raar dat daar geen zwarte pop staat.’”

Harry en Meghan hebben daarom een lijst opgesteld met zogenoemde NextGen Trailblaizers. Dit zijn jonge mensen die een positieve bijdrage hebben geleverd aan de Britse gemeenschap en anderen inspireren en motiveren om vooroordelen weg te nemen. "Nu is het het beste moment om ons platform te gebruiken zodat we een gesprek kunnen beginnen en zwarte mensen die binnen hun eigen gemeenschappen al een groot verschil hebben gemaakt, kunnen introduceren aan de rest van de gemeenschap", aldus Harry.

De hertog van Sussex reageert ook op de recente controverse rond de ‘Black Lives Matter’-act van dansgroep ‘Diversity’ bij ‘Britain’s Got Talent’. Het Britse overheidsbedrijf Ofcom, dat waakt over media en televisie, kreeg toen meer dan 15.000 klachten over het optreden. “Ik heb met de leider van de groep gebeld en gezegd dat ik z'n optreden geweldig vond. Hij was enorm geschrokken van die reacties. Het toont wel aan hoe belangrijk het is dat we dit debat verder blijven voeren.” Meghan noemt de wereldwijde ‘Black Lives Matter’-protesten ook prachtig, zolang ze vreedzaam gevoerd worden tenminste.

Geen schuld

Tot slot zegt het koppel dat het niet om "schuld" gaat, maar om "leren en hoe we het beter kunnen doen. We denken dat het een erg spannende tijd is in de Britse cultuur en geschiedenis en ook in de wereldcultuur. Dit is echt een moment dat we moeten aangrijpen en vieren. Want niemand anders heeft dat voor ons gedaan.”

In een gelieerd artikel in de Evening Standard onderstrepen Harry en Meghan hun boodschap nogmaals. "Zolang structureel racisme blijft bestaan, zullen generaties van jonge kleurlingen hun levens niet beginnen met dezelfde gelijkheid en kansen zoals hun witte leeftijdsgenoten. Onbenut potentieel zal zo nooit gerealiseerd worden.”

In het interview laat Meghan ook weten dat het koppel zich thuis voelt in Los Angeles. “Alles gaat goed, ook met onze zoon Archie (1). We zijn zo gelukkig met hem. Hij houdt ons ook scherp.”

