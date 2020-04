Harry en Meghan krijgen kritiek op lancering Archewell tijdens coronacrisis: “Ze denken echt alleen maar aan zichzelf” MVO

08 april 2020

13u26

Bron: Mirror/Telegraph 2 Royalty De Britse prins Harry (35) en zijn vrouw, Meghan Markle (38), krijgen weeral kritiek op hun Megxitstrategie. Deze keer gaat het over hun nieuwe organisatie Archewell, die ze midden in de coronacrisis lanceerden. “Mensen zijn dood aan het gaan”, klinkt het op Twitter. “Dit is echt geen goede timing. Denken jullie dan alleen maar aan jezelf?”

Gisteren gaven ze extra details vrij over hun plannen voor de nieuwe organisatie, waarvan de naam een zinspeling is op de naam van hun zoontje, Archie. Archewell zou namelijk hun verbannen merk ‘Sussex Royal’ moeten vervangen. Ook met dit handelsmerk zijn ze van plan om schoolgerief, pennen, boeken en kledingstukken te verkopen.

Laat die details er nu net zijn gekomen op het moment dat Eerste Minister Boris Johnson werd opgenomen op intensieve zorgen. De man is namelijk besmet met het coronavirus en is er slecht aan toe. Een boodschap van steun aan de politicus kon er niet vanaf uit het kamp van de prins, terwijl zijn broer, prins William, en diens vrouw Kate Middelton Johnson wél al ‘veel beterschap’ toewensten.

Verbazend

“Wat een attitude”, klinkt het bij verbaasde royaltywatchers. “De timing had écht niet slechter gekund. Terwijl William, Kate, Charles en de Queen zich van hun beste kant laten zien tijdens de crisis, blunderen Harry en Meghan erop los. Het is pijnlijk om te zien.”

Queen Elizabeth stuurde namelijk pas nog een hartverwarmende boodschap naar het volk, via een officiële toespraak op tv. “We zullen weer bij onze vrienden zijn, we zullen weer bij onze familie zijn, we zullen elkaar weer ontmoeten. Maar in tussentijd stuur ik jullie mijn dank en mijn warmste wensen”, klonk het. Ook William staat steeds meer op de voorgrond, gezien hij de jongste senior royal is en daarom minder kans loopt om slachtoffer te worden van het virus. “Harry en Meghan hebben hun familie verlaten in tijden van hoge nood”, mopperen de Britten. “Ze denken alleen maar aan zichzelf.”

Verdediging

Uiteraard verdedigden de hertog en hertogin van Sussex zich. Aan de Britse krant The Telegraph laten ze weten dat ze zich ‘verplicht voelden’ om de informatie gisteren te delen, omdat de Britse media al hadden achterhaald dat ze onder de naam ‘Archewell’ patenten hadden aangevraagd. “Net als jullie willen we ons inzetten voor het algemeen nut tijdens de coronacrisis”, klonk het. “We wilden onze plannen uitstellen tot na de crisis. Maar gezien de informatie al aan het licht was gekomen, voelden we ons verplicht om het volk te vertellen waarom we dat hebben gedaan en wat onze plannen zijn.”

Niet verrassend

Dan nog had hun informatieoverdracht beter gekund, menen royalty-experts. Vooral Phil Dampier, die al jaren biografieën schrijft over de koninklijke familie, is er niet over te spreken. “Ze krabbelen terug, want ze hadden zoveel negativiteit niet verwacht. Hun ‘logische’ uitleg kwam achteraf pas. Ze hadden perfect een dag langer kunnen wachten.” Het plan voor de organisatie zelf vindt hij echter niet verrassend. “We kunnen niet verwachten dat ze niéts gaan doen om de kost te verdienen. Dit zijn het soort plannen die we konden verwachten.”

Sterker nog, zulke plannen waren broodnodig. Vanwege de crisis zouden Harry en Meghan namelijk moeite hebben om hun beveiliging te betalen. Op dit moment wonen ze in Hollywood, waar ze op zoek naar zijn een nieuwe villa. Hun beveiliging alleen al kost echter 4 miljoen pond per jaar (4,5 miljoen euro) en zonder nieuwe inkomsten zullen ze die kosten niet kunnen betalen. Royalty-expert Omid Scobie verklaarde zopas nog in een podcast dat het koppel de laatste paar jaar geen inkomen had. “Als royal zijn je kosten gedekt, maar je verdient geen salaris. Nu moeten ze zelf voor hun geld zorgen.”

Langs de andere kant hebben Harry en Meghan wel een mooie spaarpot. De Britse bevolking blijft dus kritisch. “Het zijn nog altijd miljardairs”, klinkt het op Twitter. “Dus arm zijn ze zeker niet.” Bovendien zou Harry’s vader, prins Charles, hen financieel blijven steunen na de Megxit. Meer specifiek zou hij jaarlijks de helft van hun beveiligingskosten betalen, ook iets waar de Britten niet voor staan te springen. Charles verdient namelijk zijn geld via het hertogdom van Cornwall, iets wat ze beschouwen als onrechtstreeks belastinggeld.

