Harry en Meghan krijgen cadeautjes voor baby: "We konden geen betere plek bedenken om baby aan te kondigen" TDM

16 oktober 2018

08u13

Bron: VTM NIEUWS 0 Royalty Meghan Markle en prins Harry hebben tijdens een staatsbezoek aan Australië een speelgoedkangoeroe en schoentjes cadeau gekregen. De cadeautjes kregen ze uit handen van de gouverneur-generaal van Australië, Peter Cosgrove en zijn echtgenote Lynne.

Gisteren kondigden Meghan en Harry aan dat ze zwanger zijn van hun eerste kindje. De baby wordt in de lente van 2019 verwacht.

"We konden geen betere plek bedenken om onze toekomstige baby aan te kondigen", zei prins Harry tijdens een speech in Admiralty House, de officiële residentie van de Australische gouverneur-generaal. "Een jongen of een meisje...Heel erg bedankt", klonk het nog.