Harry en Meghan kondigen reisplannen aan

11 juni 2018

11u53 0 Royalty De kersverse Hertog en Hertogin van Sussex, oftewel prins Harry en Meghan Markle, hebben hun reisschema voor de aankomende herfst bekendgemaakt. Het pasgetrouwde stel gaat Australië, Tonga, Fiji en Nieuw-Zeeland bezoeken.

Harry en Meghan zijn onder meer aanwezig bij de Invictus Games in Sydney, die gehouden worden van 20 tot en met 27 oktober. Bij de vorige editie van de Invictus Games in Toronto nam de prins zijn, toen nog, vriendin Meghan voor het eerst mee naar een publiek evenement. Niet lang daarna maakten de twee hun verloving bekend. Vorige week werd bekend dat de Invictus Games van 2020 plaatsvinden in Nederland, iets waarmee de Britse royal erg verguld is.

Meghan zal aankomende week een aantal bezoeken afleggen samen met koningin Elizabeth. Zo bezoeken ze onder andere een theater, dat door hen geopend zal worden en gaan ze naar het Catalyst Science Discovery Centre, een museum dat wetenschap op een leuke, losse manier probeert te benaderen.