Harry en Meghan komen met nieuwe stichting Archewell

07 april 2020

10u42

Bron: AD 0 Royalty Harry en Meghan zijn klaar voor een nieuw hoofdstuk in hun leven. Nadat ze eind maart officieel Harry en Meghan zijn klaar voor een nieuw hoofdstuk in hun leven. Nadat ze eind maart officieel afscheid namen als ‘senior members’ van het Britse koningshuis, verhuisden ze tijdelijk naar Canada. Inmiddels zijn de voormalige royals neergestreken in Los Angeles , waar ze vol frisse moed van start gaan met hun nieuwe non-profitstichting Archewell. Dat meldt The Telegraph.

Het stel was genoodzaakt een nieuwe naam voor hun initiatief te vinden, nadat koningin Elizabeth hen verbood nog langer de titel ‘Sussex Royal’ te gebruiken. Dit was omdat ze geen werkzaamheden meer zouden uitvoeren voor het koninklijk huis. De nieuwe naam Archewell is een verwijzing naar hun zoontje Archie, maar eveneens naar het woord ‘arche’ dat ‘bron van actie’ betekent in het Grieks. “Voordat we Sussex Royal bedachten, speelden we al met het idee om iets met het woord ‘arche’ te doen. Uiteindelijk werd dit ook de inspiratie voor de naam van onze zoon Archie”, aldus Harry en Meghan.

Steun

Vanwege het coronavirus is er geen officiële lancering van Archewell. “Onze aandacht en steun gaat nu alleen maar uit naar alle mogelijkheden om het Covid-19-virus te bestrijden. Daarom kijken wij ernaar uit om Archewell op een ander, gepaster tijdstip te presenteren.”



Volgens E! News heeft het paar hun nieuwe merknaam al vast laten leggen voor verschillende doeleinden, zoals kleding en audioboeken.

