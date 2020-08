Harry en Meghan kochten nieuwe optrekje van “gewelddadige miljonair”: “Hartverscheurend dat ze hem financieren” BDB

15 augustus 2020

15u50

Bron: Telegraaf 0 Royalty De vorige eigenaar van het nieuwe optrekje van prins Harry (35) en Meghan Markle (39) in de Californische kustplaats Santa Barbara is geen onbesproken figuur. De Russisch-Amerikaanse miljardair Sergey Grishin (54) wordt door z'n ex beschuldigd van mishandeling, afpersing en huiselijk geweld. Dat is te lezen in de Britse krant The Sun.



Eerder deze week kon u lezen dat Harry en Meghan een nieuw onderkomen gevonden hebben in Santa Barbara in Californië. Woordvoerders van het koppel bevestigden dat de twee in juli in de gigantische villa zijn ingetrokken met zoontje Archie (1). Het optrekje telt 9 slaapkamers en maar liefst 16 badkamers. Daarnaast heeft het een eigen tennisveld en een fitnessruimte. Voor Harry is er ook een speciale spelkamer met onder andere een biljarttafel. Meghan krijgt dan weer haar eigen theehuisje in de gigantische tuin.

Het immense huis heeft een oorspronkelijke waarde van 22 miljoen euro, maar Harry en Meghan konden de plek kopen voor ‘slechts’ 12 miljoen euro. En daar is volgens de Britse krant The Sun een goeie reden voor. De voormalige eigenaar, de Russisch-Amerikaanse oligarch Sergey Grishin, wordt door z’n ex Anna Fedoseeva namelijk beschuldigd van huiselijk geweld en afpersing. Ook zegt de vrouw dat zij en haar voormalige zakenpartner Jennifer Sulkess doodsbedreigingen gekregen hebben van de man.

Juridische strijd

De twee exen zitten al een tijdje in een juridische strijd verwikkeld. Eerst sleepte Sergey Anna voor de rechter, omdat hij haar ervan verdacht een affaire te hebben met Jennifer. Bovendien beschuldigde hij de vrouw ook van oplichting. Anna en Jennifer sloegen terug en beweerden dat de miljonair hen verschillende keren met de dood bedreigd heeft. Zo zou hij een pistool tegen het hoofd van Anna geduwd hebben en tanden uit haar mond hebben geslagen. De twee vrouwen beschuldigen Grishin van mishandeling, afpersing, huiselijk geweld en inbreuk op de privacy en eisen daarom een schadevergoeding van ruim 100 miljoen euro. Larie en apekool, volgens Sergey, die beweert dat het z'n ex zelf was die losse handjes had.

Dat net Meghan, die zo’n groot voorstander is van vrouwenrechten, nu daar gaat wonen, is voor ons erg moeilijk Jennifer Sulkess

“We vinden het hartverscheurend dat Harry en Meghan nu zijn villa gekocht hebben”, reageert Jennifer in The Sun. “Het laatste wat iemand zou moeten doen, is hem financieren. Ik denk dat ze het niet zo bedoeld hebben, maar ze hadden Sergey eerst moeten laten natrekken vooraleer z’n huis te kopen. Dat net Meghan, die zo’n groot voorstander is van vrouwenrechten, nu daar gaat wonen, is voor ons erg moeilijk. Ze hadden ónze bondgenoten moeten zijn, niet zijn kopers.”

Moordmachine

Hoewel Grishin alle aantijgingen ontkent, heeft The Sun enkele gerechtsdocumenten kunnen inkijken waarin berichten staan die de miljonair naar z’n ex gestuurd heeft. “Ik zal je straffen door je in stukken te snijden. Van top tot teen. Dat is wat er zal gebeuren. Je leven is echt afgelopen. Ik sta nu in de modus van totale vernietiging. Ik onderneem stappen die jou op alle manieren zullen schaden. Geloof me, ik ben nu een moordmachine”, staat daar onder andere in te lezen.

Hoewel er intussen een contactverbod is opgelegd, benadrukt Jennifer in het interview dat zij en Anna nog steeds in angst leven. “Ik ga niet meer alleen naar de supermarkt en voel me niet meer normaal.” Volgens advocaten van Grishin gaat het om valse beschuldigingen. “Het lijkt erop dat Fedoseeva en Sulkess Harry en Meghan gebruiken om de heer Grishin verder onder druk te zetten om hen geld te betalen waar ze geen recht op hebben.” Harry en Meghan hebben nog niet gereageerd op de beschuldigingen aan het adres van hun verkoper.

