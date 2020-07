Harry en Meghan klagen opnieuw paparazzi aan nadat drone zoontje Archie fotografeert in achtertuin BDB

24 juli 2020

08u39

Bron: ANP/Mirror 0 Royalty Prins Harry (35) en zijn vrouw Meghan Markle (38) starten een nieuwe rechtszaak nadat fotografen kiekjes hebben gemaakt van hun zoontje Archie (1). De advocaat van het echtpaar verklaarde donderdag tegenover de Los Angeles Times dat het gaat om beelden die gemaakt zijn toen de jongen in hun achtertuin aan het spelen was.

In de rechtbankdocumenten geven Harry en Meghan aan dat ze vernomen hebben dat er beelden verkocht worden van Archie, die zogezegd op het strand van Malibu vastgelegd zijn, een openbare plek. Het stel geeft echter mee dat hun zoon daar nog nooit geweest is en dat uit de foto’s duidelijk blijkt dat ze genomen zijn in de de achtertuin van hun huurhuis in Los Angeles met behulp van een drone. Wie de beelden precies gemaakt heeft, is niet duidelijk.

Met de rechtszaak hopen Harry en Meghan de verkoop van de beelden te dwarsbomen. Door geen concrete fotografen aan te klagen, loopt iedereen die de kiekjes publiceert namelijk het risico om aangeklaagd te worden. “Iedereen in Californië heeft het wettelijke recht op privacy in zijn of haar huis”, aldus advocaat Michael J. Kump. “Dat kunnen geen drones, helikopters of telelenzen wegnemen. De hertog en hertogin van Sussex zijn deze zaak gestart om de privacy van hun jonge zoon te beschermen en om iedereen die wil profiteren van deze illegale actie te stoppen.”

Verder is in de aanklacht te lezen dat Harry en Meghan sinds hun verhuis naar L.A. geteisterd worden door paparazzi. Blijkbaar werden er zelfs gaten geknipt in de omheining rond hun huis. Het is trouwens al de zesde keer dat Harry en Meghan een rechtszaak aanspannen sinds hun huwelijk in 2018.

