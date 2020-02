Harry en Meghan keren volgende maand al terug naar de UK: “Op vraag van de Queen” SDE

10 februari 2020

07u41

Bron: The Sunday Times 0 Royalty Meghan Markle (38) en prins Harry (35) zijn amper aangekomen in Canada, waar ze hun nieuwe thuis zullen maken, of ze moeten al opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk afzakken. Queen Elizabeth (93) vraagt namelijk dat het koppel aanwezig is op Commonwealth Day, op maandag 9 maart. Dat meldt The Sunday Times.

Het was hét nieuws van het jaar: Meghan Markle en prins Harry besloten om het Verenigd Koninkrijk achter zich te laten en samen met baby Archie naar Canada te verhuizen. Hun koninklijke taken gaven ze daarvoor met veel plezier op. Toch knippen ze de banden met de Britse koninklijke familie niet helemaal door. Op 9 maart wordt in het Verenigd Koninkrijk Commonwealth Day gevierd, een dag in het teken van het Gemenebest, dat bestaat uit 53 lidstaten waarvan koningin Elizabeth hoofd is. En de Queen heeft gevraagd dat Meghan en Harry op de festiviteiten aanwezig zullen zijn. Ook Archie zakt mee af naar Londen. Het wordt een van de laatste keren dat het koppel bij een dergelijke gebeurtenis aanwezig zal zijn.

Meghan en Harry kozen ervoor om zélf hun geld te gaan verdienen, buiten de koninklijke familie om. Vorige week nog waren ze te gast op een evenement van JP Morgan in Miami, waar Harry een toespraak gaf aan 425 bankiers. Ook Meghan zou gesproken hebben. Volgens geruchten kreeg het koppel daar maar liefst 1 miljoen dollar voor.