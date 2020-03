Harry en Meghan houden tegen protocol in handjes vast, maar krijgen wél staande ovatie tijdens ‘afscheidstour’ MVO

08 maart 2020

10u06

Bron: Sun 0 Royalty Prins Harry (35) en Meghan Markle (38) zijn volop bezig aan hun laatste koninklijke verantwoordelijkheden in de UK. Laat gisterenavond trokken ze naar het Mountbatten Festival of Music in de Londense Royal Albert Hall, dat koninklijke mariniers eert. Daar kregen ze een staande ovatie van het publiek.

De hertog en hertogin van Sussex vormden opnieuw een verenigd front. Meghan was uitgedost in het rood om te matchen met Harry’s marine-uniform. Ze hielden bijna constant elkaars hand vast - iets dat lijnrecht tegen het koninklijke protocol ingaat. Binnen de Britse monarchie wordt er namelijk verwacht dat koppels geen fysieke affectie tonen in het openbaar.

Harry en Meghan staan sowieso al bekend als de grote regelbrekers van de familie, maar binnenkort hoeven ze zich al helemaal geen zorgen meer te maken over zulke akkefietjes. Op 31 maart breekt de officiële Megxit-dag aan. Dan zullen ze hun koninklijke titels laten vallen en zichzelf niet meer omschrijven als ‘royal’. De prins is zelfs al begonnen met het doorvoeren van die nieuwe regel. Enkele weken geleden al vroeg hij tijdens een officieel event om aangesproken te worden met zijn voornaam. “Noem me gewoon Harry”, klonk het.

Gisterenavond werd het paar bijzonder warm ontvangen. Vlak voor ze plaatsnamen in de koninklijke box kregen ze een lange staande ovatie van de aanwezige mariniers en andere gasten. Hoewel de twee zichtbaar verbaasd waren over het enthousiaste applaus, leken ze blij met de positieve aandacht. Ook buiten het gebouw stonden er weer vele Britten te wachten in de hoop een glimp op te vangen van het koppel voor ze binnenkort teruggaan naar Canada.

Hoewel de prins en zijn echtgenote er een paar bewogen maanden op hebben zitten, lijken ze de laatste dagen gelukkiger dan ooit. Een foto die donderdagavond van hen werd gemaakt in de regen, ging zelfs viraal. Zelfs de grootste tegenstanders van de Megxit, zoals Brits tv-gezicht Pierce Morgan, geven toe dat ze gecharmeerd waren.