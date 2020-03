Harry en Meghan “extreem bezorgd” over Canadese presidentsvrouw Sophie Trudeau, die positief testte voor corona Melissa Van Ostaeyen

14 maart 2020

12u39

Bron: Page Six 0 Royalty Prins Harry en Meghan maken zich zorgen om hun vriendin Sophie Trudeau, de vrouw van de Canadese president Justin Trudeau. Zij is namelijk besmet met het coronavirus, zo bleek uit een test.

Sophie liet zich testen voor het virus toen ze donderdagavond terugkeerde uit Londen, waar ze aanwezig was geweest als spreker op een officieel evenement. Ze wordt momenteel in isolatie gehouden en ook haar echtgenoot Justin heeft besloten om zich twee weken af te zonderen. “Meghan en Harry zijn echt geschrokken van het nieuws”, zegt een insider. “Ze zijn heel close met de Troudeau’s. Ze behoren tot hun beste vrienden en ze zien elkaar vaak.”

“Het zijn echt beangstigende tijden en de hertog en hertogin zijn meer bezig met het lot van de wereld dat met hun eigen volgende stap, na de Megxit. Daar komt natuurlijk nog eens bij dat ze een baby hebben, die ze willen afschermen van het virus.” Het is niet bekend of het koppel met Sophie in contact geweest is tijdens haar bezoek aan Londen. Ook Meghan en Harry waren afgelopen week nog in de UK, gezien ze er net hun laatste officiële koninklijke taken hebben uitgevoerd. Meghan is intussen teruggevlogen naar Canada, terwijl Harry nog even in zijn thuisland blijft om enkele dingen te regelen.

Royaltywatchers noemden het aanvankelijk “haatdragend” en “kinderachtig” dat het koppel ervoor koos om baby Archie niet mee te brengen naar Engeland. Vooral omdat hij daardoor geen tijd kon doorbrengen met zijn grootouders en overgrootouders. Prins Philip, de 97-jarige echtgenoot van Queen Elizabeth, is er bijzonder slecht aan toe. “Voor hem had het misschien de laatste keer kunnen zijn dat hij Archie zag”, klinkt het. En ook de koningin zelf, intussen 93, wordt al een dagje ouder. Meghan meent echter de Archie in Canada bleef omdat ze schrik had voor het coronavirus.