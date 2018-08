Harry en Meghan doen aan gezinsuitbreiding: hond Guy krijgt een maatje TK

26 augustus 2018

15u41

Bron: ANP 0 Royalty Meghans hond Guy is niet meer alleen. De hertogin van Sussex en haar man prins Harry zouden zich een nieuwe viervoeter hebben aangeschaft. Volgens People gaat het om een labrador.

Beagle Guy had in Toronto, waar Meghan voor haar verloving woonde, gezelschap van Bogart. Bogart, een kruising tussen een labrador en een herder, was echter te oud voor de verhuizing naar Londen en werd ondergebracht bij vrienden van Meghan in Canada.

Volgens een ingewijde heeft de nieuwe viervoeter zijn weg al gevonden in zowel Nottingham Cottage als het huis dat de hertog en hertogin huren in de Cotswolds. Ook Guy zou het prima naar zijn zin hebben in Londen. De beagle was van de partij op Meghans trouwdag, verklapte visagist Daniel Martin eerder al. Terwijl hij Meghan opmaakte en haarstylist Serge Normant het bruidskapsel verzorgde, lag de trouwe viervoeter aan de voeten van zijn baasje.