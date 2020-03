Harry en Meghan deze zomer met Archie naar koningin Elizabeth LOV

16 maart 2020

22u14

Bron: ANP 0 Royalty Hoewel Harry (35) en Meghan (38) tijdens hun laatste verplichtingen in Engeland als senior royals hun zoontje Archie thuis lieten in Canada, zou het stel nu toegezegd hebben koningin Elizabeth aankomende zomer te bezoeken met haar achterkleinzoon. Dit meldt de Sunday Times of London.

Volgens de krant was The Queen ‘erg verdrietig’ om het feit dat Archie in Canada achterbleef tijdens het laatste bezoek van Harry en Meghan. Dat zou het paar hebben doen besluiten om in de zomer af te reizen naar het Schotse landgoed Balmoral, waar de koningin jaarlijks haar vakantie doorbrengt met andere familieleden.

Archie, die in mei zijn eerste verjaardag viert, ziet dan zo goed als zeker ook zijn opa, prins Charles. Of prins William, Catherine en hun drie kinderen eveneens van de partij zijn is nog niet bekend.