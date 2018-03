Harry en Meghan brengen verrassingsbezoek aan Noord-Ierland en ontdekken de Titanic MVO

24 maart 2018

10u31 2 Royalty Prins Harry en zijn verloofde Meghan Markle hebben vrijdag als onderdeel van een reeks afspraken voorafgaand aan hun huwelijk, een verrassingsbezoek gebracht aan Belfast. Om veiligheidsredenen was de komst van het paar, hun eerste bezoek samen aan Noord-Ierland, geheimgehouden.

Harry en Meghan begonnen de dag bij Amazing the Space waar ze een enorme groep tieners verrasten met hun bezoek. Het initiatief, dat Harry vorig jaar september lanceerde, spoort jongeren aan zich in te zetten voor vrede. Het paar sprak met jongeren die aangesloten zijn bij het programma en luisterden naar hun ervaringen.

De tweede stop was bij een van Belfasts meest historische gebouwen, The Crown Liquor Saloon. Daar troffen de prins en de actrice lokale artiesten, comedians en spraken ze het personeel dat vertelde over de rijke geschiedenis van de pub. De dag werd afgesloten bij Titanic Belfast, de toeristentrekpleister van de stad. Op de scheepswerven werd het beroemde schip Titanic gebouwd.

Met het bezoek aan Belfast heeft Meghan alle vier de landen van het Verenigd Koninkrijk gezien. Op 1 december, vier dagen nadat Harry zijn verloving aankondigde, nam de prins zijn aanstaande mee naar Nottingham in Engeland. In januari stelde Harry zijn verloofde voor aan Wales, met een bezoek aan Cardiff, en vorige maand reisden Harry en Meghan af naar Edinburgh, Schotland.