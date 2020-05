Harry en Meghan 'breken in' op videomeeting RL

15 mei 2020

03u33

Bron: Belga 1 Royalty Medewerkers van het bedrijf Crisis Text Line wisten niet wat ze zagen toen Harry en Meghan ineens op hun computerscherm verschenen tijdens hun wekelijkse stafvergadering. Het stel wilde graag meepraten over het belang van mentale gezondheid ten tijde van de coronacrisis. Dit meldt Entertainment Tonight.

Een van de werknemers postte in zijn enthousiasme een foto op Instagram, waarop de Sussexes te zien zijn vanuit het huis van Tyler Perry, waar ze momenteel verblijven. "Ik ben nog steeds in shock dat Harry en Meghan gisteren onze vergadering overnamen!", schrijft Ricky, die niet lang daarna zijn sociale media accounts afschermde.

Er werd nogal verschillend gereageerd op het verrassingsoptreden van het paar. "Ach, daar zijn de Sussexes weer, die zo graag met rust gelaten wilden worden. En dat je doe je natuurlijk door publiekelijk deel te nemen aan een vergadering via internet," schreef een volger. Een ander zei: "Ze zijn meer in het nieuws dan ooit. Dat is toch exact het tegenovergestelde van wat ze voor ogen hadden. Of ben ik nou gek?".

Hulplijn

Crisis Text Line is er dagelijks om mensen te helpen. Iedereen die zich alleen, verdrietig, angstig, verloren of geïsoleerd voelt kan 24 uur per dag via sms'jes praten met een hulpverlener. Harry en Meghan hebben in Engeland, samen met William en Catherine, een soortgelijk initiatief opgezet, Shout.