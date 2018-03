Harde kritiek op schoolkeuze Elisabeth: "Is België niet goed genoeg voor onze kroonprinses, dan?" 50.000 euro voor twee jaar humaniora in Wales IDR

28 maart 2018

06u00

Bron: TV Familie 6 Royalty Kroonprinses Elisabeth (16) is bezig aan haar laatste maanden op de schoolbanken van het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel. De oudste dochter van Filip en Mathilde trekt na de zomervakantie namelijk richting Wales om er haar humaniora af te werken aan het Atlantic College in Llantwit Major. Een beslissing die niet door iedereen op handengeklap wordt onthaald, vooral omwille van het prijskaartje. Dat schrijft TV-Familie.

Studeren aan het Atlantic College kost namelijk zo'n 25.000 euro per jaar. Als je weet dat Elisabeth in Wales nog een zesde én zevende jaar wil afwerken, wordt dat dus een kostelijke affaire. Eentje waar ook onze royaltywatchers zich de nodige vragen bij stellen.

Geen prestige

Het Atlantic College is een internationale onderwijsinstelling met een zeer goede naam. Onder anderen de Nederlandse koning Willem-Alexander én de Jordaanse prinses Raiyah studeerden er ooit. Wat niet wil zeggen dat het een pure prestigeschool is, want in het leerlingenbestand zitten ook heel wat beursstudenten en zelfs vluchtelingen. In het Atlantic College ligt de focus trouwens niet alleen op les volgen, maar wordt ook enorm ingezet op goede doelen. Elisabeth komt er bovendien in een multiculturele omgeving terecht, want de kroonprinses zal er les volgen met jongeren uit liefst negentig landen. En da's niet slecht voor de vorming van een jong meisje dat op een dag op de Belgische troon zal belanden.

Domme beslissing

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN