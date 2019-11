Handje op de heup van de koningin? Als je klein bent, mag dat Bieke Cornillie

00u00 0 Royalty Als je klein bent, mag het nog: onschuldig je hand op de heup van de koningin leggen. Dit jongetje deed het, net voor het fotomoment met koningin Mathilde ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het Internationaal Verdrag van de rechten van het kind.

"De afgelopen 30 jaar is er aanzienlijk veel vooruitgang geboekt in de uitvoering van dat verdrag", sprak de koningin, die erevoorzitter van Unicef België is. "De kindersterfte is gehalveerd en steeds meer kinderen hebben toegang tot de lagere school, ook in ontwikkelingslanden. "Tegelijk moeten we onthouden dat elk jaar nog 12 miljoen meisjes tijdens hun jeugd moeten trouwen en veel van hen ook niet naar de middelbare school kunnen omdat hun families dat niet nuttig vinden."