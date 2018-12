Halfzus smeekt Meghan Markle in kerstkaart om familieruzie te beëindigen lva

24 december 2018

04u31

Bron: AD 0 Royalty Samantha Markle heeft haar halfzus Megan via een emotionele kerstkaart opgeroepen “om de ruzie met papa te beëindigen”. De kerstkaart is gepubliceerd in de Engelse tabloid The Mirror.

Samantha is bang dat hun vader de volgende kerst niet meer haalt vanwege zijn slechte gezondheid. “Papa heeft geprobeerd contact met jou te zoeken en is erg gekwetst dat je hem tot nu hebt genegeerd. Het leven is kort en je weet zelf ook dat het een lieverd is. Geef hem alsjeblieft wat vreugde in zijn laatste jaren door te laten zien dat je van hem houdt. De tijd tikt”, aldus Meghans halfzus.

Ondanks haar smeekbede gaat Samantha er niet vanuit dat de hertogin van Sussex gaat reageren. “Ik hoop natuurlijk dat dat niet het geval is, want het zou erg tragisch zijn als hij er straks niet meer is en deze kwestie onopgelost blijft. Meghan zou het zichzelf nooit vergeven als dit zijn laatste kerst zou zijn en ze geen schoon schip met hem heeft gemaakt.”

Meer over Samantha Markle