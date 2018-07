Halfzus neemt Meghan Markle onder vuur: "Fijn voor je dat je overal paradeert, maar kijk eens in de spiegel" DBJ

23 juli 2018

13u48 2 Royalty Samantha Markle (53), de halfzus van Meghan Markle (36), heeft zich op Twitter zwaar uitgelaten over de hertogin van Sussex. Samantha vindt dat Meghan haar vader verwaarloost.

"Fijn voor je dat je zoveel tijd hebt om rond te paraderen en eer te betuigen aan anderen, terwijl je je eigen vader gewoon negeert", raast de halfzus van Meghan op Twitter. "Hoe koud kun je zijn en kijk eens in de spiegel? Harry? Ik geloof dat ik gelijk had." Wat ze met dat laatste bedoelt, is niet meteen duidelijk, maar dat Samantha het niet onder de markt heeft met Meghan is wel duidelijk.

De halfzus van Meghan gaat nog verder, want ze sprak ook Kensington Palace rechtstreeks aan via het Twitter. "Mijn vader hoeft zich niet te schamen voor het feit dat hij van zijn dochter houdt. De Royals moeten zich schamen dat ze zou koud zijn. Jullie moeten je schamen!" reactie van het Britse koningshuis of van Harry en Meghan kwam er niet.

1300 euro

Sinds haar zus Meghan werd opgenomen in het Britse koningshuis, heeft ook Samantha een publieke carrière. Zo bleek onlangs dat ze minstens 1300 euro vraagt aan mensen die een gesprek met haar willen hebben. Dat 1300 euro haar minimumbedrag is, raakte bekend toen enkele e-mails van haar openbaar werden gemaakt. Meghans halfzus eiste hierin een vergoeding 'om zeker te weten dat ze niet voor gek gezet wordt door een of andere lomperik'.

Ook schrijft ze zelf voor de radio gewerkt te hebben en dat ze dus 'weet hoe het spelletje werkt'. Bronnen bij de radioshow zeggen contact gezocht te hebben met Samantha om te praten over haar pasgetrouwde halfzusje, maar hoorden een tijdlang niets terug. Toen dat wel het geval was, bliezen ze de boel af omdat ze weigerden haar te betalen. Meghan is de afgelopen maanden meerdere malen in verlegenheid gebracht door zowel haar vader als halfzus, die publiekelijk en tegen betaling over haar spraken in de media.