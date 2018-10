Halfzus Meghan Markle maakt scène voor paleisdeuren en wordt weggestuurd: "Het was een triest gezicht" DBJ

08 oktober 2018

08u12

Bron: Mirror 1 Royalty Samantha Markle (53), de halfzus van Meghan (35), probeerde haar zus te spreken in Kensington Palace, maar geraakte de beveiliging niet voorbij. Nadat ze volgens getuigen een beschamende indruk had gemaakt, werd ze weggestuurd.

Samantha Markle is in Londen om haar excuses aan te bieden aan haar halfzus. Dat deed ze eerder al op televisie, maar nu wilde ze haar zus ook persoonlijk spreken. Haar bezoek was echter compleet onaangekondigd en toen ze in haar rolstoel bij het paleis aankwam, bleef ze voor gesloten deuren staan.

Samantha had zich voorbereid, want net voor ze ging aankloppen, had ze nog twee maskers van Meghan en Harry gekocht aan een kraampje voor het paleis. Eenmaal bij de poorten, eiste ze dat ze Meghan te zien kreeg. Toen dat niet gebeurde en politiemensen haar wilden wegleiden, ontstond een scène die volgens een getuige in de Britse krant Mirror "grote vernedering zal brengen voor Harry en Meghan".

Ze zei dat het paleis de schuld zou krijgen als haar vader iets zou overkomen Bron aan Mirror

Samantha zei dat ze wel een aankondigende brief had geschreven. Ze stelde daarin een ultimatum: men zou een ontmoeting tussen haar en Meghan regelen, of ze zou komen opdagen bij haar huis. De bron in Mirror: "Ze suggereerde daarin dat als het paleis nu niets deed, het mogelijk niet goed zou gaan met haar vader, die in slechte gezondheid verkeert. Het kwam erop neer dat het paleis de schuld kreeg als het niet goed zou komen tussen haar vader en Meghan.”

"Nu de paleisofficials haar toenadering hadden genegeerd, had ze geen andere keuze dan onuitgenodigd langs te komen. Ze hoopte echt dat men haar binnen zou laten, maar ze werd weggestuurd. Ze heeft nog wel een brief overhandigd in de hoop dat de beveiliger die zou doorgeven aan Meghan. Het was een triest gezicht.”