Halfbroer Meghan Markle waarschuwt prins Harry in handgeschreven brief: "Je kunt nog terug"

03 mei 2018

03u46

In een handgeschreven brief heeft de broer van Meghan Markle alarm geslagen over zijn halfzus en haar huwelijksplannen. Showbizz-website In Touch heeft de brief aan prins Harry afgedrukt. Daarin waarschuwt Thomas Markle hem dat het 'nog niet te laat is' om de bruiloft af te blazen.

Volgens de halfbroer staat de Britse prins op het punt ‘de grootste vergissing in de geschiedenis van koninklijke huwelijken’ te maken. Thomas Markle heeft geen goede relatie met zijn beroemde halfzus. "Meghan Markle is een vervelende, oppervlakkige, verwaande vrouw die jou en de koninklijke familie tot schande is", schrijft Markle.

Meghan heeft haar excentrieke halfbroer niet uitgenodigd voor het huwelijksfeest en dat steekt, zo blijkt uit de brief. "In plaats van haar eigen familie nodigt ze wildvreemden uit voor haar bruiloft. Wie doet dat nou?"

Zelfde vader

Thomas Markle deelt dezelfde vader als Meghan: ook genaamd Thomas Markle, een Amerikaan met Nederlands-Ierse voorouders. Toen Meghan 6 jaar oud was, scheidden haar ouders.

Op 12 januari van dit jaar werd halfbroer Thomas Markle in de Amerikaanse staat Oregon gearresteerd nadat hij tijdens een dronken bui een wapen tegen het hoofd van een vrouw aanhield. Hij had geen wapenvergunning en werd opgepakt. Later betuigde hij spijt en liet hij weten hulp te zoeken.

