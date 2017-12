Halfbroer Meghan Markle over uitspraak prins Harry: "Mijn vader zal diep gekwetst zijn" AJA

Meghan Markle bracht vorige week voor het eerst kerst door met de Britse koninklijke familie. "De familie die ze nooit heeft gehad", vertelde prins Harry daarover in recent interview. Een uitspraak die hard aankwam bij enkele familieleden van Meghan. Eerder deze week reageerde haar halfzus al en nu heeft ook haar halfbroer Thomas Markle Jr. een reactie gegeven: "Mijn vader zal diep gekwetst zijn."

Woensdag vertelde Harry aan de BBC dat het koppel had genoten van een fantastische kerst. De koninklijke familie vond het geweldig dat de voormalige Amerikaanse actrice aanwezig was. Harry voegde eraan toe dat de koninklijke familie "de familie is die ze nooit heeft gehad."

Eerder kwam er al reactie van de halfzus van Meghan en nu heeft ook haar halfbroer gereageerd op de uitspraak van prins Harry. Thomas Markle Jr. (51), vertelde aan Daily Mail dat Meghan altijd werd bedolven onder liefde. De familie komt ook nog geregeld samen, zeker met de feestdagen. Haar vader, Thomas Markle (73), zal volgens haar halfbroer dan ook diep gekwetst zijn door de uitspraak van prins Harry.

Photo News Thomas Markle, de vader van Meghan

Goede familie

Hij vertelt daarbij dat zijn vader, maar ook haar moeder, in de war zullen zijn door de uitspraak van de prins. "Ze heeft altijd een hele goede familie gehad. We waren zo close als maar mogelijk was", vertelt Thomas. "Ze was echt bevoorrecht, ze kreeg alles wat ze maar wilde. We deden alles wat we konden om toch te kunnen samenkomen voor de feestdagen."

Volgens haar halfbroer wijdde zijn vader het merendeel van zijn tijd aan zijn dochter. "Hij zorgde ervoor dat ze alles had wat ze nodig had om succesvol te zijn, om te komen waar ze vandaag staat."

Mexico

De ouders van Meghan gingen uit elkaar toen Meghan amper zes jaar oud was. Doria Ragland, de moeder van Meghan, woont in Los Angeles en kon al kennismaken met haar toekomstige schoonzoon. Meghan's vader woont in Mexico en heeft de kans nog niet gehad om de verloofde van zijn dochter te ontmoeten.