Halfbroer Meghan Markle excuseert zich na dronken rit

14 januari 2019

17u27

Bron: ANP 0 Royalty Thomas Markle jr., de 52-jarige halfbroer van Meghan Markle, heeft zijn excuses aangeboden nadat hij vrijdag betrapt werd op dronken rijden in de Amerikaanse staat Oregon. Markle houdt wel vol dat het hoge alcoholpercentage in zijn bloed te wijten is aan de medicijnen die hij gebruikt.

Markle jr. vertelde in de Britse krant The Mirror dat het hele incident te wijten was aan een ruzie met zijn verloofde Darlene Blount (38). Al in een café zouden de twee het aan de stok gekregen hebben, maar thuis zou de ruzie pas echt geëscaleerd zijn. Om te vermijden dat het nog erger zou worden, vertrok Thomas in zijn truck, waarna hij werd tegengehouden door de politie. “Ik vertelde hen dat ik verschrikkelijk veel pijn had aan mijn been”, zei Markle. “Van de agent moest ik in een rechte lijn lopen, maar dat was onmogelijk vanwege mijn been. Daarop ben ik gearresteerd.”

Volgens de politie uit Oregon overschreed het alcoholpercentage in Markle’s bloed bij controle ruim de toegelaten hoeveelheid. Markle beweert echter dat dat hoge percentage te wijten is aan de medicijnen die hij voor zijn been neemt. Thomas en zijn verloofde komen de laatste tijd wel vaker in aanraking met de politie, vaak alcohol-gerelateerd. Hij wil zich nu publiekelijk verontschuldigen tegenover zijn familie, en tegen Meghan in het bijzonder. “Darlene en ik willen samen zijn, maar we moeten stoppen met drinken. Het spijt me oprecht dat ik mijn familie beschaamd heb en ik hoop dat mijn familie, en Meghan, me kunnen vergeven.” Hij laat wel weten dat Harry en Meghan nog steeds uitgenodigd zijn op zijn huwelijk in maart.