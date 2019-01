Halfbroer Meghan Markle dronken van de weg geplukt KD

12 januari 2019

11u17

Bron: TMZ/ANP 0 Royalty Thomas Markle Junior, de halfbroer van Meghan Markle, is vrijdag aangehouden wegens rijden onder invloed. Thomas werd om 01.33 uur (lokale tijd) van de weg geplukt in de Amerikaanse staat Oregon. Dat meldt TMZ.

Thomas' rijgedrag viel op, waarna de politie hem aanhield voor een alcoholtest. Daaruit bleek "overduidelijk" dat hij dronken achter het stuur zat. Meghans halfbroer, met wie de hertogin van Sussex geen contact meer heeft, werd door de agenten naar een speciaal onderkomen voor mensen onder invloed gebracht. Zijn auto is in beslag genomen.

Thomas was in mei niet aanwezig bij de bruiloft van Meghan en prins Harry. Sterker nog, hij waarschuwde de prins voor zijn halfzus. "Het is nog niet te laat. Meghan Markle is overduidelijk niet de juiste vrouw voor je", schreef de 52-jarige Markle in een brief naar de Britse royal.

Thomas heeft zelf ook trouwplannen. Hij wil in maart zijn jawoord geven aan verloofde Darlene Blount en hoopt dat ook Meghan en Harry op het feest komen. Thomas vertelde eerder dat hij zijn bruiloft ziet als de ideale gelegenheid om de goede vrede binnen de familie te herstellen.