Had koningin Elizabeth II jarenlang een geheime liefdesaffaire? “Lord Porchester is de echte vader van Prins Andrew” Redactie

18 december 2019

12u00

Bron: Primo 0 Royalty Het is een vraag die de Britten al een tijdje bezighoudt: heeft Queen Elizabeth II (93) jarenlang een buitenechtelijke affaire gehad? Het onderwerp werd al even aangeraakt in het eerste seizoen, maar in het derde seizoen van de Netflixserie ‘The Crown’ wordt er dieper op ingegaan: de diepe vriendschap van de Queen met Lord Henry Porchester, ‘Porchie’ voor de vrienden, de zevende graaf van Carnarvon. Kwatongen beweren zelfs dat Porchie de echte vader is van prins Andrew, die dezer dagen zwaar onder vuur ligt, en niet prins Philip. Dat schrijft Primo.

“Dat er weer gespeculeerd wordt over haar relatie met Porchie kan de koningin nu echt wel missen als kiespijn”, zegt een medewerker aan het Britse Hof. “Neen, ze is niet blij met ‘The Crown’ en de geruchten die langs deze weg de wereld worden ingestuurd, dat is het minste wat ik kan zeggen. Sommige geheimen zijn jarenlang verborgen gebleven, maar nu dreigt alles naar boven te komen.”

Passie voor paarden

De Windsors en de Porchesters zijn al jarenlang bevriend. Elizabeth en Henry trekken vanaf 1942 steeds meer met elkaar op. Elizabeth is op dat moment 16 jaar oud. Ze delen eenzelfde passie: renpaarden. Porchies grootvader George, de vijfde graaf van Carnarvon, was trouwens de man die het graf van de farao Toetanchamon ontdekte met Howard Carter. Hij woonde in Highclere Castle, het kasteel dat als locatie dienstdoet in die andere populaire tv-reeks, ‘Downtown Abbey’.

Maar terug naar de paarden: Porchie is op zijn negentiende een bekend paardenfokker en vanaf 1969 is hij de racemanager van de Queen. In ‘The Crown’ zie je hoe Porchie en de koningin er een maand op uittrekken om paardenrenstallen te bezoeken in Frankrijk en in Kentucky in de VS op zoek gaan naar nieuwe kweek- en trainingsprogramma’s voor de koninklijke renpaarden. Tussen de vakkundige commentaren die ze uitwisselen, zien we hoe ze elkaar een paar keer diep in de ogen kijken. Groot alarm in de Britse pers! Want volgens die media zijn de geruchten dus waar. De koningin en Porchie hebben een affaire gehad! Zou het? “Ja, ze hadden een innige vriendschap. Ja, ze begrepen elkaar zonder veel woorden. En ja, zijn telefoontjes werden rechtstreeks doorgeschakeld naar de Queen, want nieuws over haar paarden wil ze onmiddellijk weten”, zegt een royaltywatcher. “Maar een affaire zou totaal haaks staan op het diepe plichtsgevoel van de Queen, haar onwrikbare morele principes en haar rol als hoofd van de Anglicaanse kerk. De kroon in opspraak brengen: ik denk niet dat ze dat risico ooit heeft durven nemen.”

En stel dat ze geen koningin had moeten worden, zou het dan iets geworden zijn tussen Elizabeth en Porchie? “Als het aan die laatste had gelegen wellicht wel. Maar de Queen zelf was dertien toen ze voor het eerst haar Philip in het vizier kreeg, tijdens een bezoek met haar ouders aan een opleidingsschool van de Marine. En ze is haar blonde Viking nooit uit het oog verloren. Het heeft haar zelfs nog wat moeite gekost om haar ouders te overtuigen. Want Philip was dan wel van Griekse koninklijken bloede en een verre verwant van koningin Victoria, hij bezat geen rooie duit. En twee van zijn zussen hadden zich verbrand door met Duitse nazi-officieren te trouwen. Maar Elizabeth moest en zou hem hebben, en ze kreeg hem uiteindelijk ook. Porchie trouwde dan maar met een Amerikaanse van Britse komaf, Jean Margaret Wallop, en ze kregen drie kinderen. De Queen is echter innig bevriend gebleven met haar Porchie tot aan zijn dood in 2001.”

Rots in de branding

En toch zijn andere royaltywatchers ervan overtuigd dat het nét Philip is die haar weer in de armen van Porchie heeft gedreven. Hoewel er over buitenechtelijke escapades van Philip nooit écht iets concreets naar buiten is gekomen, is het toch een publiek geheim dat hij het nooit zo nauw heeft genomen met de echtelijke trouw. Zo werd de Britse danseres en actrice Pat Kirkwood aan Philip gelinkt. Maar zij heeft een affaire altijd ontkend en ze was zelfs boos dat het paleis haar niet steunde. Maar de geruchten zijn nooit helemaal verdwenen. Ook beroemde actrices als Jane Russell, Merle Oberon en Zsa Zsa Gabor zouden het bed hebben gedeeld met de prins-gemaal. “Je zou kunnen zeggen dat de koningin de buitenechtelijke uitstapjes van haar man tolereerde”, zegt een andere insider aan het hof. “Dat is waar, maar ook enkel en alleen maar omdat ze altijd kon terugvallen op Porchie. Hij was haar rots in de branding, haar steun en haar toeverlaat. En van zodra Philip uit het huis was, was Porchie er. Hij bracht meer tijd met de Queen door dan met zijn eigen vrouw. Dit was zeker méér dan een gewone vriendschap, en ja, het zou me niets verwonderen dat Porchie de vader is van Andrew. Andrew werd geboren in februari 1960 maar rond de tijd dat hij moet verwekt zijn, was Philip helemaal niet in het land. Hij was een zeiltocht aan het maken rond de eilanden in de Stille Oceaan. Toen Philip haar daarmee confronteerde, heeft ze altijd ontkend. Wel, ik durf te beweren dat ze liegt. Maar goed, we moeten er ons bij neerleggen dat ze het nooit zal toegeven. Haar bijnaam is niet voor niets Elizabeth the Silent, of De Zwijgzame. Het is een geheim dat ze mee in het graf zal nemen.”

Van elkaar gescheiden

Lord Henry Porchester overleed op 11 september 2001 op 77-jarige leeftijd. Queen Elizabeth en haar man Philip leven sinds diens pensioen, nu twee jaar geleden, van elkaar gescheiden. Hij woont op het domein van Sandringham, 200 kilometer van het kasteel van Windsor, waar koningin Elizabeth II volop blijft meedraaien in The Firm, Het Bedrijf, zoals de Britse koninklijke familie zichzelf noemt.