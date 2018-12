Haardvuur tijdens kerstboodschap levert koning Filip kritiek op: “Wat een hypocriet gedoe”

26 december 2018

Bron: Twitter 34 Royalty Koning Filip (58) heeft zich de woede van heel wat Belgen op de hals gehaald. De koning krijgt dan ook kritiek omdat hij in zijn toespraak oproept aandacht te hebben voor het klimaat. Dat terwijl op de achtergrond in het decor van de boodschap een brandend haardvuur voor de sfeer zorgde. “Kan het nóg hypocrieter?”, vragen velen zich af op Twitter.

Verwarmen met hout moet tegen 2030 een pak milieuvriendelijker worden. Houtkachels, pelletkachels en open haarden moeten tegen dan de helft minder schadelijke stoffen uitstoten dan nu. Dat zijn de Vlaamse overheid, de houtkachelsector en milieuverenigingen overeengekomen in een zogenoemde ‘Green Deal’. Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is houtverbranding verantwoordelijk voor 35 procent van de totale uitstoot van fijn stof in Vlaanderen. De Green Deal moet daar verandering in brengen. Er wordt bovendien naar gestreefd om alle verouderde houtkachels tegen 2030 buiten gebruik te stellen.

Aandacht voor klimaat

Ook Koning Filip maakt zich zorgen en erkent de problemen. Tijdens zijn toespraak benadrukt hij dat het klimaat een belangrijk thema is. “Ongelijkheid, armoede, onverdraagzaamheid, klimaatverandering zijn maatschappelijke problemen die om allesomvattende oplossingen vragen”, aldus de vorst. “We kunnen ze maar doeltreffend aanpakken door naar elkaar te luisteren en onze geesten open te stellen, met moed en zin voor initiatief.”

“Hypocriet”

De boodschap van Filip valt lang niet bij iedereen in goede aarde. Het was de kijkers dan ook niet ontgaan dat er op de achtergrond een knisperende haardvuur te zien was. Velen stellen nu dat het voor een koning ‘not done’ is om zijn burgers op het klimaat te wijzen, terwijl hij doodleuk voor een haardvuur zit. “De koning had het over ‘ongelijkheid, armoede, verdraagzaamheid en klimaatopwarming’ vanuit zijn paleis met dure schilderijen, tapijten en zalen vol glitter en goud. Achter de koning knetterende houtblokken in de haard. Klimaatopwarming ?!!! Kan het nóg hypocrieter?”, spuwden sommigen hun gal op Twitter. Of ook: “Een monarch die vanuit één van zijn paleizen voor het haardvuur met alle deuren wagenwijd open oproept om ongelijkheid, armoede en klimaatverandering aan te pakken” en “Kan het nog hypocrieter dan spreken over klimaat voor een haardvuur? Of over armoede als je jaarlijks 12 miljoen krijgt? Jezelf koning der Belgen noemen maar wel partijdig handelen en bepaalde partijen niet uitnodigen voor consultaties?”

Kan het nog hypocrieter dan spreken over klimaat voor een haardvuur? Of over #armoede als je jaarlijks 12 miljoen krijgt? Jezelf koning der Belgen noemen maar wel partijdig handelen en bepaalde partijen niet uitnodigen voor consultaties? #KoningFilip #kerstboodschap #Paleis Mark Salden(@ SaldenMark) link

Hoe kun je het nou hebben over het klimaat terwijl je een haardvuur achter hem hoort knisperen... #koningfilip #top2000 @NPORadio2 Peter Peter(@ PeterPe95529308) link

De koning had het over ‘ongelijkheid, armoede, verdraagzaamheid en klimaatopwarming’ vanuit zijn paleis met dure schilderijen, tapijten en zalen vol glitter en goud. Achter de koning knetterende houtblokken in de haard. Klimaatopwarming ?!!! Kan het nóg hypocrieter? Frank Vandenbroucke(@ FrankVandenbr10) link

Een monarch die vanuit één van zijn paleizen voor het haardvuur met alle deuren wagenwijd open oproept om ongelijkheid, armoede en klimaatverandering aan te pakken. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Prettige kerst voor de rest! 🎄 https://t.co/Vi7CqsgPRE 𝓢𝓽𝓮𝓿𝓮𝓷 𝓛𝓮𝓬𝓵𝓾𝔂𝓼𝓮 👨‍💻(@ slecluyse) link

Beste @MonarchieBe, zeer mooie kerstboodschap met een terechte oproep rond het klimaat. Suggestie om volgend jaar het open haardvuur te schrappen. Geen detail in de strijd tegen fijn stof en klimaatopwarming. #LeadByExample pic.twitter.com/k79rStRWqP Benjamin Dalle(@ dalle_benjamin) link