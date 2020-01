Haar woorden zijn nog niet koud of ze maakt ze waar: Meghan vlucht met baby Archie naar Canada MVO

10 januari 2020

07u04 78 Royalty Nee, het is geen blufpoker dat de hertog en hertogin van Sussex aan het spelen zijn. Slechts drie dagen nadat prins Harry (35) en zijn vrouw, Meghan Markle (38), aankondigden dat ze een stapje zullen terugzetten uit de Britse monarchie, heeft Meghan het land alweer verlaten.

Volgens verschillende Britse kranten zou ze op het vliegtuig gestapt zijn richting Canada. Daar bracht ze zopas samen met haar gezin een lange vakantie van zes weken door. Het gerucht loopt al langer dat het koppel graag naar Noord-Amerika zou verhuizen, maar nu lijkt Meghan die droom dus ook echt na te jagen.

Sterker nog: volgens diezelfde kranten heeft baby Archie, het eerste zoontje van het paar, Canada nooit verlaten. “Meghan liet hem daar achter bij een nanny, omdat ze wist dat ze snel zou terugkeren”, klinkt het. “Harry is nog steeds in Groot-Brittannië, om te onderhandelen met zijn familie. Meghan had echter geen zin om de gevolgen van hun ingrijpende beslissing van dichtbij mee te maken. Het is nog niet bekend wanneer - en of - ze zal terugkomen.”

Verbazend

Royalty-experts ter plaatse noemen deze ontwikkeling “ronduit verbazend”. “Na zes weken afwezigheid laat ze een spreekwoordelijke bom vallen op het land, om daarna na amper drie dagen weer te vertrekken. Dat is ongezien, en eigenlijk ook ongehoord.” Gisterenavond nog gaf koningin Elizabeth II haar familie de opdracht om een oplossing te zoeken voor haar kleinzoon en zijn vrouw. Een manier waarop ze de meeste van hun koninklijke taken konden laten vallen, zonder al te permanent uit de familie te stappen. Meghan bleef niet wachten op het antwoord.

Prins Harry, daarentegen, moet nu samen met zijn vader Charles en zijn broer William uitdokteren hoe ze de situatie werkbaar kunnen houden voor alle betrokken partijen. Hun koninklijke status volledig laten vallen is namelijk geen optie. “Hij kan niet opeens ‘meneer Harry Wales’ worden”, verklaart de Britse royalty-expert Dickie Arbiter. “Hij blijft de kleinzoon van de koningin én de zoon van de toekomstige koning. Hij kan dat erfgoed niet uit zijn leven wissen, zo werkt het nu eenmaal niet.”