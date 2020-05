Gwyneth opgelet: Meghan Markle wil lifestyleblog The Tig nieuw leven inblazen SDE

04 mei 2020

14u26

Bron: Page Six 0 Royalty Harry (35) en Meghan (38) mogen dan gebroken hebben met de Britse koninklijke familie, er moet nog steeds brood op de plank komen. Het is dus zoeken naar een nieuwe, lucratieve tijdsbesteding. Volgens kenners heeft Meghan een plan, wat van haar een rechtstreekse concurrent van Gwyneth Paltrow (47) zou maken.

Het lijkt erop dat Meghan Markle haar voormalige lifestylewebsite The Tig nieuw leven gaan inblazen. Dat vertelt royaltywatcher Myka Meier in de podcast ‘Royally Obsessed’. “Ik denk dat Meghan een nieuwe Instagram-pagina zal beginnen. Ik denk dat ze iets zoals Goop gaat doen, of een nieuwe versie van The Tig. Ik denk echt dat dat eraan komt.” Meghan zegde The Tig op in 2017, vlak voor haar huwelijk met Harry. Maar de website was in ieder geval erg vergelijkbaar met Goop, het lifestylemerk van actrice Gwyneth Paltrow. Lezers konden er onder meer terecht voor informatie over mode, beauty, eten en reizen.

“Ik heb een vriend die wat insider-kennis heeft, en ik denk dat ze al aan iets aan het werken is", vervolgt Meier. “Ik denk dat we iets heel erg interessant en creatief zullen zien. Knappe koppen uit de hele wereld zullen samenwerken om heel binnenkort iets inspirerend te brengen." Verwacht wordt dat de nieuwe website miljoenen zal opbrengen.

Biografie

En dat geld kunnen Meghan en Harry goed gebruiken. Nu ze niet meer ondersteund worden door het Britse koningshuis, is het zoeken naar manieren om hun luxueuze levensstijl (en zoontje Archie) te onderhouden. Misschien delen ze wel in de opbrengsten van de biografie ‘Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family’. Het koppel werkte namelijk mee aan de totstandkoming van het boek, dat op 11 augustus uitkomt. Ze werden meermaals geïnterviewd door journalisten Omid Scobie (Harper’s BAZAAR) en Carolyn Durand (Elle). Niet toevallig zijn dat ook twee goede vrienden van het koppel. De gesprekken vonden trouwens plaats nog voor Harry en Meghan naar Canada vertrokken.

In het boek vertellen Harry en Meghan over hun ‘dramatische’ vertrek uit de koninklijke familie en hun nieuwe leven als gewone burgers. De biografie wil de vele geruchten rondom de hertog en hertogin van Sussex ontkrachten en heel wat “ongekende details over hun leven samen” blootgeven. Ook de strijd met de Britse pers, die zich erg agressief tegenover Harry en Meghan opstelde, komt aan bod.

Bijnamen

Dat Meghan geen al te beste reputatie heeft, blijkt ook uit het boek ‘Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle’ van Tom Quinn. Volgens de auteur kreeg de echtgenote van prins Harry al snel enkele onflatterende bijnamen van haar personeel, zoals ‘Me-Gain’, ‘the Duchess of Difficult’, ‘Di 2' en ‘Di Lite’.

