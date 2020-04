Guillaume en Stéphanie van Luxemburg zijn eindelijk zwanger van eerste kindje: “We hebben het uitgeschreeuwd van geluk” Mario Danneels

03 april 2020

10u00

Bron: Story 2 Royalty Lichtpuntje bij de Luxemburgers: binnen enkele weken krijgt het groothertogdom een nieuwe troonopvolger. Het eerste kindje van prins Guillaume (38) en prinses Stéphanie (36) wordt in mei verwacht, zeven jaar na hun huwelijk. “Ons werk als koppel zit erop”, vertelt de toekomstige mama in een openhartig interview. Dat schrijft Story.

Zeven jaar is lang wachten voor eender welk koppel dat naar kinderen verlangt, laat staan een kroonprinselijk paar op wie de verwachting rust dat ze de troonsopvolging verzekeren. In mei is het in Luxemburg eindelijk zover: erfgroothertogin Stéphanie brengt dan een prinsje of prinsesje ter wereld dat na vader Guillaume over het groothertogdom zal regeren. Het koppel heeft zijn intrek genomen op het kasteel van Fischbach, de residentie van groothertog Jean tot aan diens dood vorig jaar. Het is op dat kasteel dat prinses Stéphanie, die stamt uit een Henegouws grafelijk geslacht en over de taalgrens in Ronse school liep, vorig najaar tegen Guillaume glimlachte: “Raad eens?” De prins wist het onmiddellijk. “Ik antwoordde: ‘Nee?’ Ik heb het meteen geraden, zodra ze binnenkwam, ik zag het aan haar blik”, beschrijft hij het moment waarop Stéphanie haar zwangerschap aankondigde. “Ik geef toe: ik heb mijn vreugde uitgeschreeuwd. We hadden lang op dat moment gewacht.”

Familie verrast

De zwangerschap verloopt ‘wonderbaarlijk goed’, meldt Stéphanie in een gesprek met het Franse blad Point de Vue. “De baby beweegt zonder ophouden, maar ik voel me rustig.” Zoals veel koppels wachtte het prinsenpaar twaalf weken om het heugelijke nieuws aan hun families – en dan de rest van de wereld – mee te delen. “Het was ons geheim, iets van ons tweeën”, glundert Guillaume. “Dat geluk drie maanden voor ons houden, die opgeschorte tijd, dat was tof, iets dat we samen deelden. De baby maakte al deel uit van de familie, maar als onze clandestiene passagier.” Met de smoes dat ze de herinrichting van kasteel Fischbach wilden tonen, belegde Guillaume een etentje voor zijn ouders, groothertog Henri en groothertogin María Teresa, en zijn zus en broers, en kondigde tijdens hun samenzijn de gezinsuitbreiding aan. “We hebben ze verrast, ik denk niet dat ze zich eraan verwachtten. Het woord euforie is niet sterk genoeg. Mijn moeder had tranen in de ogen. Ze waren zo blij, en ook opgelucht, een combinatie die ervoor zorgt dat mijn ouders een en al zorg zijn. ‘Nu moet je voor Stéphanie zorgen, je moet haar goed beschermen’, legden ze me op.” De kroonprins lacht dat zijn oudste broer Félix meende dat hij in de maling werd genomen: “Hij wilde het geen seconde geloven.” Voor prins Félix, die als wijnboer in Zuid-Frankrijk werkt, betekent de zwangerschap van zijn schoonzus dat zijn eigen kroost nu kan opgroeien zonder voor de troon te moeten worden klaargestoomd.

Twee geheimen

Prinses Stéphanie ziet ook een voordeel in het feit dat ze zolang op hun kinderwens hebben moeten wachten. “Als koppel hebben we veel tijd met ons tweeën doorgebracht”, zegt ze. “Met drie zijn verandert veel. De ouders hebben minder tijd voor zichzelf, om te praten, om samen als koppel te groeien. Voor ons is dat een werk dat af is, een verworvenheid die ze ons niet kunnen afnemen. Dat is kostbaar.” “De dag van de aankondiging was een van de meest ontroerende momenten die ik in Luxemburg heb meegemaakt”, vindt Guillaume. “We hebben onder het volk plots een diepe vreugde gevoeld. Zelfs mensen die geen aanhangers zijn van de monarchie, waren blij voor ons.” De prins gaat wel de aanpak van zijn ouders kopiëren, en het kind ‘maximaal beschermen’ voor zijn lotsbestemming als staatshoofd. “Het is altijd gevoelig en moeilijk om het moment te vinden waarop het kind een publieke rol opneemt, maar je moet het toelaten om kind te blijven. Ik heb vrij snel begrepen dat ik een buitengewoon lot had. Gezien de context waarin je opgroeit, merk je heel snel dat je anders bent en andere kinderen merken dat ook.”

Momenteel focussen Guillaume en Stéphanie zich nog volop op de kleine zaken: “We kijken naar pyjama’s en buggy’s. Die schattige pyjamaatjes met beertjes doen me smelten”, zegt Stéphanie. “Er zijn nog twee geheimen”, vult Guillaume aan. “De voornaam en het geslacht van de baby”. "We kennen een van de twee, maar het andere niet”, verklapt de prinses nog.

