Grootste krant van Canada: “Harry & Meghan zijn hier niet welkom” BDB

16 januari 2020

12u45

Bron: Daily Mail 2 Royalty Lang niet iedereen is van plan om prins Harry (35) en Meghan Markle (38) een warme ontvangst te geven in Canada. Zo kopt de best verkochte krant The Globe And Mail dat de twee niet welkom zijn in het land.

Het vernietigende opiniestuk in de conservatieve, maar invloedrijke krant is een reactie op een eerdere tweet van de Canadese eerste minister Justin Trudeau. Die liet toen weten dat Harry, Meghan en zoontje Archie altijd welkom waren. The Globe And Mail is het daar duidelijk niet mee eens. “Trudeau had gewoon simpelweg nee moeten zeggen op hun vage plan om naar Canada te verhuizen en toch lid te blijven van de Britse koninklijke familie. Ons land is geen opvangcentrum”, klinkt het.

Geen thuis

Dat de krant het moeilijk heeft met de komst van het paar heeft alles te maken met de bijzondere rol van de monarchie in Canada. Elizabeth is namelijk ook koningin van het Noord-Amerikaanse land. “Als Harry en Meghan gewone burgers geweest waren, was er geen probleem", vervolgt de redacteur. “Maar de delicate en unieke plek van de monarchie in ons grondwettelijke systeem zorgt ervoor dat Canada geen lid van de koninklijke familie - Harry is zesde in de lijn voor de troonopvolging - kan toestaan. Dit schendt de wetten die stellen dat de Britse royals op afstand moeten blijven. Ze leven hier niet en dat moet zo blijven. Onze inwoners zijn fan van de monarchie en zijn altijd enthousiast wanneer leden van de koninklijke familie naar hier afzakken. Maar ze moeten hier geen thuis proberen opbouwen.”

Volgens de krant moeten prinsen niet naar Canada verkast worden wanneer er geen nuttige rol voor hen gevonden kan worden in de UK. “We verwelkomen mensen van alle geloofsstrekkingen, nationaliteiten of rassen, maar leden van de koninklijke familie kunnen Canada niet hun thuis noemen.”

Miljoenen dollars

De komst van Harry en Meghan naar Canada zou ook extra kosten met zich meebrengen. Volgens geruchten zou de regering jaarlijks enkele miljoenen dollars aan de kant moeten zetten voor hun beveiliging. Al heeft de regering dat nieuws nooit bevestigd. De vernietigende kritiek in The Globe And Mail staat daar echter los van. “Dit gaat veel dieper. Het is geen pure geldkwestie”, klinkt het.

Dat er een overgangsperiode komt na de exit van Harry en Meghan als senior leden van de koninklijke familie, maakte Queen Elizabeth maandagavond bekend na een crisisoverleg. Hoe lang die periode zal duren en hoe de twee hun tijd zullen verdelen tussen de UK en het Noord-Amerikaanse land is nog lang niet duidelijk. De hertogin van Sussex verblijft op dit moment al met zoontje Archie in Canada, in de villa waar ze de kerstperiode doorbrachten. Volgende week zou Harry de twee vervoegen.