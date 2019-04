Grootste fan van prins Harry op 99-jarige leeftijd overleden SD

02 april 2019

15u00

Bron: People 0 Royalty De Australische Daphne Dunne, die wel eens de grootste fan van de Britse prins Harry (34) wordt genoemd, is op 99-jarige leeftijd overleden. De prins zou naar verluidt erg bedroefd zijn door het nieuws.

Daphne Dunne ontmoette haar grote idool, prins Harry, drie keer toen hij op bezoek kwam in Sydney. In 2015 slaagde ze erin om de prins op zijn wang te kussen. Ook in 2017 kwamen ze elkaar weer tegen. In oktober vorig jaar stelde Harry zijn kersverse vrouw Meghan voor aan Daphne. Het koppel had toen net bekendgemaakt dat er een baby onderweg was. “Proficiat, dat is geweldig”, zei Daphne toen. “Dat is net wat Harry nodig heeft.”

Vorige week feliciteerden Meghan en Harry Daphne via een brief nog met haar 99ste verjaardag. “Beste Daphne", stond er te lezen. “Mijn vrouw en ik zenden onze warmste wensen ter gelegenheid van je 99ste verjaardag op vrijdag. We hopen dat je een geweldig feest hebt, omgeven door familie en vrienden. Proficiat dat je deze belangrijke en indrukwekkende mijlpaal behaald hebt. Gelukkige verjaardag, Daphne.”

Een bron dicht bij het koninklijke koppel zegt dat de twee “diep bedroefd zijn door het nieuws en dat hun gedachten bij Daphne haar familie zijn”. Naar verluidt zullen ze een persoonlijke brief naar de familie van de weduwe sturen.