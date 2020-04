Groots opgezet interview met Meghan Markle blijkt vooraf opgenomen boodschap SDE

20 april 2020

20u23 0 Royalty Nee, het verschijnen van Meghan Markle (38) op de tv-show ‘Good Morning America’ heeft de verwachtingen naar alle waarschijnlijkheid niet ingelost. Wie hoopte op een diepgaand gesprek met de voormalige prinses over haar privéleven, moest het stellen met een vooraf opgenomen praatje over de documentaire ‘Elephant’.

Het werd groot aangekondigd: Meghan Markle zou maandagochtend voor het eerst sinds de Megxit op televisie verschijnen, in het tv-programma ‘Good Morning America’. En jawel, Meghan was in het programma te zien, maar niet zoals haar fans waarschijnlijk gedacht hadden. Het fragment met de Amerikaanse werd namelijk vorige zomer al opgenomen, en dus zegt ze ook niets over haar huidige privéleven.

Meghan promoot in het fragment de Disney-documentaire ‘Elephant’, waarvoor ze de voice-over insprak. “Ik ben zo dankbaar dat ik de kans kreeg om het verhaal van de olifanten tot leven te brengen", zegt ze in het vooraf opgenomen interview. “Ik heb veel geluk gehad dat ik ervaring heb opgedaan met olifanten in hun natuurlijke omgeving. Als je de tijd neemt om echt contact met ze te maken en andere dieren in het wild, begrijp je dat we echt een rol moeten spelen in hun behoud en hun veiligheid.”

“Deze wezens zijn zo majestueus en tegelijkertijd zo gevoelig en en zo verbonden met elkaar”, klinkt het. “Je ziet in de film hoe bijzonder te zijn, hun geheugen is weergaloos. De nauwe band van de kudde, de bescherming van hun jongen. Ik denk dat we meer overeenkomsten met olifanten hebben dan verschillen. Ik hoop dat wanneer mensen deze film zien, ze beseffen hoe verbonden we allemaal zijn. En als we ons meer bewust waren van de obstakels waarmee we worden geconfronteerd, denk ik dat we op een hele andere manier voor elkaar, deze planeet en dieren zouden zorgen.”

Wie had gehoopt om wat meer te weten te komen over hoe Meghan en haar echtgenoot Harry momenteel in Los Angeles leven, komt dus bedrogen uit.

