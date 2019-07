Groothertogelijk hof Luxemburg: "3,5 miljard euro fortuin? Pure fantasie” mvdb

25 juli 2019

20u39

Bron: ANP 0 royalty Het Luxemburgse hof heeft vandaag de ongebruikelijke stap gezet te reageren op recente publicaties over de vermeende rijkdom van groothertog Henri. "De cijfers die al jaren in bepaalde publicaties worden gemeld met betrekking tot het fortuin van het groothertogelijk hof, zijn pure fantasie. In werkelijkheid is dit fortuin slechts een klein percentage van de cijfers die recent in omloop kwamen", aldus de mededeling van het paleis.

Business Insider kwam vorige week met een rangschikking van de rijkste monarchen van de wereld. Volgens die lijst is groothertog Henri goed voor 3,5 miljard euro, hetgeen hem een zesde plaats opleverde als eerste Europese monarch na een top vijf met aan kop de Thaise koning Vajiralongkorn. Die zou 27 miljard tot zijn beschikking hebben, hetgeen zelfs al door critici van het Thaise koningshuis is bestempeld als nattevingerwerk.



Vajiralongkorn wordt in de rangschikking gevolgd door de sultan van Brunei, koning Salman van Saudi-Arabië en de emirs van respectievelijk Abu Dhabi en Dubai. Vorst Hans Adam van Liechtenstein (zevende, 3 miljard) en prins van Albert II van Monaco (tiende, 900 miljoen) zijn de andere Europeanen in de top tien, die verder nog bestaat uit de emir van Qatar en de koning van Marokko.

Onzin

Onzin, aldus het Luxemburgse hof, dat inderdaad niet als erg rijk bekendstaat. De reactie vandaag was in de geest van de overleden Nederlandse prins Bernhard die in het verleden naar de telefoon greep toen het Amerikaanse zakenblad Forbes de Oranjes inschatte op het volgens hem 'belachelijke' bedrag van zo'n 3,7 miljard euro. Een jaar na de ingreep was het bedrag weggesmolten tot iets meer dan 200 miljoen.

Volgens Business Insider beschikt de Nederlandse koning Willem-Alexander of anders zijn moeder prinses Beatrix nog altijd over zo'n bedrag. Andere Europese collega's, in de Scandinavische landen en Spanje, moeten het stellen met veel minder. De Britse koningin wordt ingeschat op 540 miljoen euro. En koning Filip? Die staat helemaal onderaan de lijst.