Griekse prinses Olympia overladen met kritiek: "Je viert feest terwijl er mensen sterven in de bosbranden" DBJ

26 juli 2018

11u07 0 Royalty Prinses Olympia (22), kleindochter van de laatste Griekse koning Constantijn én petekind van de Britse prins Charles, heeft woensdag behalve felicitaties voor haar 22ste verjaardag ook felle kritiek over zich heen gekregen. Ze vierde feest terwijl in haar land tientallen mensen stierven na bosbranden. "Ze zou respect moeten tonen!"

Op sociale media kreeg ze vanuit de hele wereld het verwijt een foto te plaatsen van haar verjaardagscake op het moment dat Griekenland rouwt om de tientallen die bij de bosbranden van de afgelopen dagen om het leven zijn gekomen. "Veel mensen sterven in Athene en jij denkt alleen aan plezier", was een van de reacties op Instagram op de foto.

Birthday Cake Een foto die is geplaatst door null (@olympiagreece) op 25 jul 2018 om 15:05 CEST

"Zo triest om dit te zien. Mensen lijden in Griekenland en dit plaatst Olympia van Griekenland!", was een ander commentaar. "Ze wil alleen maar de kroon, de feesten en de titel, maar niet de problemen en de verplichtingen" of "Gebruik je volgers om een positieve boodschap uit te dragen, Instagram is niet alleen fun". De prinses kreeg ook steun. "Ze zouden het volk zeker helpen als de republikeinse regering dat zou toestaan", schreef iemand. "Dat ze haar verjaardag viert, betekent niet dat ze zich geen zorgen maakt." De prinses vierde haar 22ste verjaardag vanop een jacht.

I’m the Captain now🍊 Een foto die is geplaatst door null (@olympiagreece) op 23 jul 2018 om 11:42 CEST

Medeleven

De afgelopen dagen hebben haar ouders, kroonprins Pavlos en kroonprinses Marie Chantal, al hun medeleven betuigd met de slachtoffers en de nabestaanden, en koning Constantijn en koningin Anne-Marie deden dat op hun website.

Het was de tweede keer deze maand dat Olympia, die onder meer werkt als modemodel, te maken kreeg met kritische reacties. Dat gebeurde begin deze maand in nog grotere mate toen ze een foto plaatste waarop ze haar middelvinger opstak. Die foto werd uiteindelijk verwijderd.

Prins Harry

De Griekse prinses werd in het verleden gelinkt aan Prins Harry (33), die dit jaar nog huwde met Meghan Markle (36). De twee zouden in 2016 een aantal keren op date zijn geweest. Harry en Olympia hadden ook plannen om samen op wintersportvakantie te trekken, maar daar zijn nooit beelden van uitgelekt.

Olympia is uiteraard geen onbekende voor het Britse koningshuis. Prins Charles, de vader van prins Harry, is de peetvader van haar. Olympia en Harry zijn geen stel geworden, maar net als andere meisjes van 22 leeft ook Olympia een extra leven op Instagram. Prinses Olympia heeft daar 154.000 volgers.

@toryburch #ToryDaily #ToryStories 🌻🌞 Een foto die is geplaatst door null (@olympiagreece) op 20 jul 2018 om 17:45 CEST