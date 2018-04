Grappende Queen Elizabeth showt haar tuinen aan David Attenborough MVO

12u30 0 Royalty De Britse koningin Elizabeth heeft een inkijkje gegeven in de paleistuinen van Buckingham Palace. In een nieuwe ITV-documentaire leidt de vorstin de bekende Britse bioloog en televisiemaker Sir David Attenborough rond op het terrein.

De documentaire 'The Queen's Green Planet', die afgelopen zomer is opgenomen, wordt later deze maand uitgezonden maar ITV gaf al enkele beelden prijs. Daarin is te zien hoe Elizabeth en Attenborough, twee leeftijdsgenoten, op door de tuinen kuieren en met humor praten over de toekomst van de aarde, klimaatverandering, Donald Trump en zelfs hun eigen dood.

Zo gniffelen de koningin en Attenborough, beiden 91 jaar, om een jonge boom die bijna plat ligt, suggererend dat er iemand op heeft gezeten bij een tuinfeest. Wanneer Attenborough zegt dat de tuin er over vijftig jaar waarschijnlijk heel anders uit ziet vanwege klimaatverandering, zegt Elizabeth: "Dat zou heel goed kunnen ja, maar dan ben ik er toch niet meer."

Ook maakt de koningin een grapje over Trump, wanneer er een helikopter overvliegt. "Wanneer vliegen die nou altijd over wanneer je probeert te praten? Klinkt als president Trump, of president Obama", grapt ze.

In de documentaire wordt ook serieus gepraat over het probleem van klimaatverandering. De koningin hoopt bijvoorbeeld dat landen meer bomen gaan planten. "Als iedereen dat doet, heeft dat wellicht een positief effect op klimaatverandering", zo zegt ze.