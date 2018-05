Goodiebag Meghan en Harry is te koop op eBay (en er wordt flink op geboden) DBJ

22 mei 2018

08u09 0 Royalty Wie zaterdag te gast was aan St. George’s Chapel om een erehaag te vormen voor het royaltykoppel Meghan en Harry, kreeg een blauw-beige goodiebag met daarin enkele kleine attenties. Voor sommigen hét moment om er online geld uit te slaan.

In de goodiebag zaten onder andere een exclusieve chocolademunt, een flesje water, koekjes, een bon voor 20 procent korting in de gift shop van Windsor Castle en een magneet met ‘Harry and Meghan’s Wedding’.

De tasjes werden gratis uitgedeeld aan enkele duizenden omstaanders, maar dat belette enkele gasten niet om hun geschenkje bij thuiskomst meteen op eBay te koop aan te bieden. Met ‘succes’, want er wordt nu al tot 510 pond - 581 euro - geboden voor één zakje.