Goodiebag huwelijk Meghan en Harry nu al verkocht voor bijna 25.000 euro TDS/DBJ

23 mei 2018

15u30 2 Royalty Wie afgelopen zaterdag te gast was aan St. George’s Chapel om een erehaag te vormen voor het royaltykoppel Meghan en Harry, kreeg een blauw-beige goodiebag met daarin enkele kleine attenties. Sommigen grepen meteen hun kans, en probeerden er online geld uit te slaan. Mét succes, want een Britse vrouw heeft zopas haar zakje vol cadeautjes via eBay verkocht voor niet minder dan 24. 381 euro.

De goodiebag met kleine cadeautjes wordt voor grof geld verkocht op eBay. Nochtans zit er in het zakje - dat werd verspreid onder de 1.200 wachtenden aan St George's Chapel - slechts enkele kleine attenties: een boekje over het huwelijk, een flesje water, een pakje 'Shortbread'-koekjes, en een kortingsbon van 20% voor de giftshop aan Windsor Castle. Er zat ook een unieke magneet en een exclusieve chocolademunt in het zakje van jute, als aandenken aan het royale feest.

De tasjes werden gratis uitgedeeld tijdens het huwelijk, maar dat belette verschillende gasten niet om hun exemplaar bij thuiskomst meteen op eBay te koop aan te bieden. Mét succes dus, want Claire Oliver, een Britse HR-manager, is er zopas in geslaagd haar goodiebag te verkopen voor niet minder dan 24.381 euro. Velen zijn haar voorbeeld intussen al gevolgd, want nu bieden zo'n 25 mensen hun zakje aan. De bedragen van die exemplaren variëren sterk.